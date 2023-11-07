الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

تحرير 2913 محضرا تموينيا متنوعا خلال شهر بسوهاج

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

 قامت مديرية التموين بسوهاج بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة بحملات تموينية مكثفة، أسفرت عن تحرير 2913 محضرا متنوعا خلال شهر.
 

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية، للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، ومتابعة تطبيق مبادرة " خفض أسعار السلع الأساسية.

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 وشدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.
 

وأوضح المحافظ أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 2448 مخالفة للمخابز والمطاحن خلال شهر أكتوبر الماضي حتى الان، و465 مخالفة في مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين مخالفات " عدم إعلان عن الأسعار، عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وسلع مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية ".

 

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