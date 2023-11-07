الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

صحة البحيرة: إنذار 326 منشأة طبية مخالفة وغلق 80 آخرين

الدكتور هاني جميعة
الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، فيتو

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على الدعم الكامل للعلاج الحر بالمديرية، ضمن المنظومة الصحية والتي تمس المواطن، لافتًا أن القطاع الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى مع القطاع الصحي الحكومي، مطالبًا إدارة العلاج الحر بالمديرية إلى تكثيف الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة.

أشار وكيل الوزارة، إلى أنه بناءً على المتابعة الجيدة والرقابة من إدارة العلاج الحر من أجل تحسين مستوى الخدمة الطبية بالقطاع الخاص في محافظة البحيرة، ولأحكام الرقابة على تلك المنشآت خلال شهر أكتوبر الماضى، تم المرور على ١٢٠٧ منشآت طبية خاصة، حيث كانت المنشآت المنضبطة والغير مخالفة ٥٦٩ والمخالفة ٦٣٨.

وأضاف أنه تم ترخيص ٧ عيادات خاصة و٢ محل نظارات، و٣عيادات أسنان، وتجديد ترخيص  ٥ منشآت، كما تم فحص ٢٤ شكوى، وإجراء  ٢٦ معاينة، وتم  إصدار ٨٠ قرار غلق إداري لمنشآت تعمل بدون ترخيص ومخالفة اشتراطات ترخيص، والمنشآت الجارى استصدار قرار غلق لها ٢٢٦،  وتم توجيه انذار بالمخالفات لتلافي السلبيات، وتصويب أوضاع ٣٢٦ منشأة، وتم إنذار ١٠٠ منشأة لمخالفة اشتراطات التراخيص، و٢١٦ منشأة لمخالفة اشتراطات مكافحة العدوى، وتوجيه إنذار لـ ١٠ منشآت لوجود عماله غير مؤهلة.

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وأشاد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بالمجهود المبذول من إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور عبد الحميد الطيباني مدير ادارة العلاج الحر بالمديرية، كذلك وحدات العلاج الحر بالإدارات الصحية التابعة ودورهم في متابعة عمل المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وفي إصدار التراخيص اللازمة لهذه المنشآت، وضبط المخالف منها، لتوفير خدمات طبية آمنة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

 

وشدد على عدم التهاون في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

 

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الصحة حملة مخالفة إجراءات إغلاق البحيرة

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