عناوين ومواعيد عمل مراكز التطعيمات بفاكسيرا

أعلنت وزارة الصحة عن قائمة بأماكن وعناوين فروع مراكز التطعيمات للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا تسهيلا عن المواطنين الراغبين في الحصول على أي نوع من أنواع التطعيمات التي توفرها فاكسيرا.

وتوفر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا جميع أنواع التطعيمات المهمة والضرورية التي يجب الحصول عليها حيث تساعد في الحماية من أمراض خطيرة منها سرطان عنق الرحم وأيضًا الالتهاب الرئوي للأطفال.

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وترصد فيتو قائمة بأهم أنواع التطعيمات المتوفرة في فاكسيرا وأيضًا أسعارها.

١- تطعيم الروتا "روتاتاك" يؤخذ من عمر ٦ أسابيع على ٣ جرعات ولا يمكن أخذه بعد عمر ٨ شهور ويتوفر بسعر 310 جنيهات.

٢- تطعيم روتاريكس بسعر 310 جنيهات يؤخذ من عمر ٦ أسابيع على ٣ جرعات ولا يمكن أخذه بعد عمر ٨ شهور.

٣- تطعيم بريفينار يؤخذ من عمر ٦ أسابيع بسعر 490 جنيهًا ويحمي من المكورات الرئوية.

٤- تطعيم النيموكوكال بسعر 580 جنيهًا يؤخذ من عمر سنتين ويحمي من الالتهاب الرئوي.

٥- تطعيم الجديري بسعر 546 جنيهًا يؤخذ من عمر سنة علي جرعتين بينهم ٣ شهور للأطفال وبينهم شهر للكبار.

٦-تطعيم الحمى الشوكية الرباعي بسعر 530 جنيهًا يؤخذ من عمر ٩ سنوات حتى 55 سنة.

٧- تطعيم كبدي للأطفال بسعر 252 جنيهًا يؤخذ من عمر سنة على جرعتين بينهم ٦ شهور.

٨- أجسام مضادة لالتهاب الكبد ب بسعر 720 جنيهًا ويؤخذ حسب الحاجة إليه في أي عمر.

٩- تطعيم السعار بسعر 93 جنيهًا يؤخذ في أى عمر والجرعة حسب حالة الإصابة.

١٠- تطعيم كبدي أ+ ب بسعر 336 جنيهًا يؤخذ من عمر ١٦ عامًا.

١١- تطعيم الحماية من سرطان عنق الرحم للسيدات يؤخذ من عمر ٩ سنوات بسعر 947 جنيها.

١٢ - تطعيم السداسي يحمي من ٦ أمراض وهي السعال الديكي والدفتيريا والتيتانوس وشلل الأطفال والتهاب الكبدي ب سعر 611 جنيهًا. ويؤخذ من عمر ٦ أسابيع حتى سنتين.

وكشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا عن أهم الخدمات المقدمة بها للمرضى منها:

1- الكشف وصرف العلاج بقرارات نفقة الدولة لمرضى السكر وكذلك صرف حقنة RH من خلال قرارات نفقة الدولة.

2- تخصيص موقع وإنشاء عيادة معتمدة لعلاج فيروس C وفيروس B والكشف عن الأمراض غير السارية لتنفيذ البرنامج الرئاسي لدعم المنظومة الصحية في مصر (حملة 100 مليون صحة) والمساهمة فى برنامج الحكومة للقضاء على أمراض الفيروسات الكبدية من خلال إنتاج لقاح كبدي ب.

3- تطوير مركز الوحدة العلاجية بهدف استقبال المرضى بغرض توفير خدمة إعطاء الدم

4- تطوير مركز الغسيل الكلوي حيث تم زيادة عدد الأسرة من 10 أسرة إلى 18 سريرًا.

5- إنشاء مركز العلاج الطبيعي بهدف علاج الأمراض الروماتيزمية وأمراض السمنة والنحافة وكذلك لمتابعة مرضى الهيموفيليا وأمراض العظام وعمل جلسات العلاج الطبيعي.

6- تطوير مركز الوراثة بهدف استحداث تحاليل جديدة من خلال لمركز الإرشاد الوراثي التابع لوزارة الصحة والسكان وذلك لتغطية محافظتي القاهرة والجيزة والمحافظات المحيطة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لحديثي الولادة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت توفير احتياجات البلاد من اللقاحات الروتينية اللازمة لبرنامج التحصينات الإجباري من وزارة الصحة والسكان والتي تشمل أهم التطعيمات منها:

اللقاحات الروتينية اللازمة لبرنامج التحصينات الإجباري

١- التطعيم الخماسي

٢- التطعيم الثلاثي

٣- تطعيم كبدي ب رضع

٤- تطعيم كبدي ب كبار

٥- تطعيم ثنائي مدارس

٦- لقاح توكسيد التيتانوس

٧- إم إم آر

٨- لقاح الكلب

٩- لقاح سحائي ثنائي