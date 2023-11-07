الكنيسة الأرثوذكسية تناقش آخر تطورات مادة التربية الدينية





نظمت اللجنة الفرعية للتربية الدينية المسيحية بالمجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لقاءها السنوي تحت عنوان "مُقَدِّمًا فِي التَّعْلِيمِ نَقَاوَةً" (تي ٢: ٧)، وذلك لمدة يومين بدير القديس الأنبا أبرآم بالعزب بالفيوم، في ضيافة نيافة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم.



حاضر اللقاء نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات ومقرر اللجنة ذاتها بالمجمع المقدس.



وتضمن اللقاء الذي شارك فيه عدد من الآباء الكهنة وموجهي العموم لمادة التربية الدينية المسيحية بمحافظات الجمهورية، عدد من المحاضرات وورش عمل نقاشية.

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وفي الختام عرض القمص ميصائيل ذكري كاهن كنيسة السيدة العذراء بالمطرية بالقاهرة وسكرتير اللجنة عددًا من التوصيات والمقترحات التي أسفرت عنها المناقشات.

وتعد لجنة التربية الدينية، لجنة فرعية تابعة للجنة التعليم والإيمان بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتعقد لقاءات للآباء الكهنة وموجهي ومدرسي التربية الدينية المسيحية بصفة دورية منذ عام ٢٠٠٠.

3 أساقفة في المؤتمر السنوي لشباب ايبارشية باريس وشمال فرنسا

نظمت إيبارشية باريس وشمالي فرنسا للأقباط الأرثوذكس، لمدة ٣ أيام الدورة الثانية للمؤتمر السنوي لشباب الإيبارشية بمدينة نورماندى الفرنسية بمشاركة ١٦٦ شاب وشابة من أبنائها.

حاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا مارك أسقف الإيبارشية، صاحبا النيافة الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بهوكستر والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو، والأب القس أنجيلوس ويصا من إيبارشية باريس.

تضمن المؤتمر إلى جانب القداس اليومي، والمحاضرات، ورش عمل وجلسات للأسئلة والأجوبة وفقرات المواهب، والترانيم والتسبحة وزيارات لأماكن سياحية بمدينة نورماندي.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية طنطا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا بولا مطران إيبارشية طنطا للأقباط الأرثوذكس.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس ناقش خلال اللقاء مع الانبا أبرآم عدد من الأمور الرعوية الخاصة ب إيبارشية طنطا.

أيبارشية بني مزار تستقبل وفد إكليريكية المحرق

استقبل نيافة الأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا للاقباط الأرثوذكس، ببيت السيدة العذراء والبابا شنوده الثالث للمؤتمرات بقرية الفاروقية التابع للإيبارشية، وفدًا من طلبة الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق)، ويترأس الوفد الأب الراهب القس أرساني المحرقي وكيل الكلية.

ونظّم اللقاء طلبة الفرقة الأولى بالكلية تحت عنوان اليوم الإكليريكي السادس "سَبِخَةً".

يأتي هذا اللقاء الذي يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الرعوية في كل فروع الخدمة والتدبير الكنسي من إيبارشية بني مزار والبهنسا، حيث قدّم آباء الإيبارشية والخدام الإكليريكيين بها خبراتهم الرعوية المتعددة.

كما تضمن اللقاء بجانب القداس الإلهي كلمة ألقاها نيافة الأنبا أنيانوس بعنوان "الوصايا العشر"، وكذلك مجموعات عمل تم فيها طرح ومناقشة قضايا متنوعة تختص بالخدمة، وفقرات ترفيهية مفيدة تناولت أسئلة مسابقات بين المجموعات.