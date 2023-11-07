قائد سلاح الجو الألماني يتبرع بدمه لجنود الاحتلال الإسرائيلى (صورة)

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورة لقائد سلاح الجو الألماني، إنجو جيرهارتس، يقوم بالتبرع للدم لجيش الإحتلال الإسرائيلي.

قائد القوات الجوية الإسرائيلية

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قائد سلاح الجو الألماني وصل أمس الاثنين إلى تل أبيب في زيارة تضامن مع إسرائيل وشعبها.

وأشارت وسائل الإعلام أن غيرهارتس التقى بوزير الدفاع جالانت وقائد القوات الجوية للاحتلال الإسرائيلية.

حماية اليهود في مواجهة الحوادث المعادية للسامية

وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قد أعلن أن برلين تعتبر أن "كل من يهاجم اليهود في ألمانيا كأنه يهاجمهم جميعا". ودعا شولتس في تصريحات صحفية إلى حماية اليهود في مواجهة الحوادث المعادية للسامية.

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التصعيد بين حركة "حماس وقوات الإحتلال الإسرائيلية

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضي، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية".

