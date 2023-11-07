جيش الاحتلال يفتح شارع صلاح الدين للمدنيين نحو جنوب غزة في هذا التوقيت

أعلن جيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه "فتح شارع صلاح الدين ليكون ممرا إنسانيا لعبور المدنيين" في شمال قطاع غزة ومدينة غزة نحو الجنوب.



وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة X: "يا سكان غزة، انضموا إلى الكثيرين الذين يتوجهون إلى جنوب وادي غزة في هذه الساعة وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيسمح مرة أخرى اليوم بالمرور على طريق صلاح الدين بين الساعة العاشرة 10:00 صباحا والثانية 14:00 بعد الظهر".

وأضاف: "من أجل سلامتكم، انتهزوا هذه الفرصة القادمة للتحرك جنوبا إلى ما بعد وادي غزة. إذا كنتم تهتمون بأنفسكم وبأحبائكم، فاتجهوا جنوبا وفقا لتعليماتنا. تأكدوا من أن قادة حماس قد أصبحوا بالفعل يعتنون بالدفاع عن أنفسهم".

أفادت شبكة “قدس” الإخبارية بأن طيران الاحتلال دمر مسجد صلاح الدين الأيوبي شرق الزيتون جنوب غزة.

غارات في محيط المستشفى الإندونيسي

كما نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات في محيط المستشفى الإندونيسي.

وانتشرت أيضا قوات الاحتلال حول مسجد طوالبة قرب مخيم جنين.

طيران الاحتلال الحربي

واستهدف طيران الاحتلال الحربي مركز شرطة القرارة بصاروخين، وتوجد أنباء عن إصابات بين النازحين في المدرسة المجاورة.

كتيبة جنين

من جانبها، ردت كتيبة جنين باستهداف قوة لجيش الاحتلال وعدد من الآليات على شارع حيفا بصليات كثيفة من الرصاص.

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