محافظ الوادي الجديد يفتتح المعرض السنوي للسياحة والتسوق (صور)

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، المعرض السنوي للسياحة والتسوق بمدينة الخارجة، بحضور عربي يماني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة وجهاد متولي رئيس المركز وعدد من التنفيذيين المعنيين وأعضاء الغرفة.

حيث تفقدوا أجنحة المعرض الذي يقام سنويًا لمدة ٤ أشهر ويضم كافة احتياجات الأسرة من السلع المعمرة والغذائية، تخفيفًا عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى جناح السلع التموينية واللحوم، مشيدًا بجهود توفير كافة السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق الخارجية، موجهًا بتوفير منفذ للخضروات والفاكهة وطرح اللحوم البلدية الطازجة أسبوعيًا، والتشديد على مراجعة إجراءات الحماية المدنية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

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بتكلفة إجمالية ١١٣.٥ مليون جنيه

محافظ الوادي الجديد: إنشاء وتطوير ٥ مدارس بنطاق المحافظة

وعلي جانب آخر، أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية التي ينفذها فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، الخاصة بأعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بمركز الداخلة والتي يتم تنفيذها على مساحة ١٠ آلاف متر مربع بتكلفة ٧١ مليون جنيه وتضم جميع المراحل التعليمية.

وأضاف محافظ الوادي الجديد، أن تم الانتهاء أيضًا من أعمال الطرح لإنشاء وتطوير مدرسة الخارجة الثانوية بنين ومدرسة الخرطوم الإبتدائية وتعلية مدرسة ٢٥ يناير بمركز الخارجة وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ ٣٣ مليون جنيه، فضلًا عن إنشاء مدرسة البليدة للتعليم الأساسي بمركز بلاط بتكلفة ٩.٥ مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المنشآت التعليمية وتطوير المنظومة التعليمية.

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