الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مستشار التربية الموسيقية تلتقي بالمميزين في المسابقات بالأقصر

مستشار التربية الموسيقية،
مستشار التربية الموسيقية، فيتو

 

التقت مستشار التربية الموسيقية بوزارة التربية والتعليم الدكتورة عبير عدلي عطية وبحضور الدكتورة إيمان عبد العال  مدير عام التعليم العام بالأقصر نائبا عن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاقصر بلفيف من كبار أساتذة وموجهي  التربية الموسيقية بالمحافظة.

حيث حضر الدكتور أحمد عبدالله موجه عام التربية الموسيقية بمديرية التربية والتعليم بالاقصر والأستاذ هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية.

Advertisements

وناقشت الدكتورة عبير عدلي خلال اللقاء المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية وشرح تفصيلي للمسابقات الواردة من الوزارة هذا العام.

وشارك باللقاء موجهي ومدرسين التربية الموسيقية بالمديرية بالإضافة الي حضور المتميزين من الطلاب والمتفوقين بالأنشطة الموسيقية علي مستوي المحافظة لحصولهم علي المركز الأول بمسابقات التربية الموسيقية علي مستوي الجمهورية.

وذلك في إطار التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم ومكتبة مصر العامة بالأقصر بقيادة الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وخلال اللقاء رحب الدكتور أحمد عبد الله موجه عام التربية الموسيقية بالأقصر بزيارة الدكتورة عبير للمحافظة مؤكدا علي دور الوزارة في دعم الأنشطة الفنية والموسيقية لأبناء الأقصر.


ومن جانبه أكد الدكتور محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة علي دور المكتبة الرائد لدعم الطلاب الموهوبين في المجال الفني والموسيقي لأبناء محافظة الأقصر.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر محافظة الأقصر التربية الموسيقية فيتو وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يوجه إدارة خدمة المواطنين بإيجاد أنسب الحلول لشكاوى المواطنين

صائد الدبابات، عرض سينمائي للأطفال بثقافة الأقصر

دور وسائل الإعلام في تمكين المرأة، محاضرة بثقافة حاجر العديسات بالأقصر

وحدة حماية الطفل بالأقصر تنظم ندوة عن التنمر بمدينة الزينية

وحدة حماية الطفل بالأقصر تنظم ندوة حول أضرار الزواج المبكر

رئيس جامعة الأقصر يبحث مع وفد صيني تطوير منظومة التحول الرقمي

إزالة حالة تعد بالبناء بدون ترخيص بمدينة الزينية بالأقصر

"وعيك أمانك"، حملة للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي بالأقصر

الأكثر قراءة

زلة لسان حول حرب غزة تضع رئيس وزراء كندا في مأزق

رسالة علاء مبارك للاحتلال تثير الغضب، والنشطاء يردون: أصبح عندي الآن بندقية

قائد سلاح الجو الألماني يتبرع بدمه لجنود الاحتلال الإسرائيلى (صورة)

منتج مسرحية زواج اصطناعي يفتح النار على كاملة أبو ذكري بعد هجومها على بيومي فؤاد: "إزاي تنتقدي حاجة مشوفتيهاش"؟

قرار حاسم من الأهلي في ملف تجديد عمرو السولية

محمد سلام، كيف أصبح "هدرس" تريند مصر ومضرب الأمثال خلال 10 أيام

الخلافات مستمرة، هاري يرفض حضور عيد ميلاد والده الـ75

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

الخلافات مستمرة، هاري يرفض حضور عيد ميلاد والده الـ75

اتهام ملياردير بخوض "مزايدات وهمية"، فدفع 12.4 مليون دولار لنفي التهمة

قيمته 5.95 مليون دولار، سرقة مرحاض ذهبي من قصر الملك في إنجلترا

أنجبت طفلا واحدا، ولكنها أم لـ 22، وتخطط لتحقيق الرقم 100

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يسجل 66 جنيهًا في سوق العبور

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي بمنتصف التعاملات

أسعار الخضراوات اليوم، سعر البصل يسجل ارتفاعا جديدا في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يقع الطلاق في حال التلفظ به مع عدم تطهر الزوج والزوجة من الجماع؟.. الإفتاء ترد

تفسير حلم الفستان القصير في المنام وعلاقته بترك الأمور المحرمة والمعاصي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية