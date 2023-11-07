مستشار التربية الموسيقية تلتقي بالمميزين في المسابقات بالأقصر

التقت مستشار التربية الموسيقية بوزارة التربية والتعليم الدكتورة عبير عدلي عطية وبحضور الدكتورة إيمان عبد العال مدير عام التعليم العام بالأقصر نائبا عن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاقصر بلفيف من كبار أساتذة وموجهي التربية الموسيقية بالمحافظة.

حيث حضر الدكتور أحمد عبدالله موجه عام التربية الموسيقية بمديرية التربية والتعليم بالاقصر والأستاذ هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية.

Advertisements

وناقشت الدكتورة عبير عدلي خلال اللقاء المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية وشرح تفصيلي للمسابقات الواردة من الوزارة هذا العام.

وشارك باللقاء موجهي ومدرسين التربية الموسيقية بالمديرية بالإضافة الي حضور المتميزين من الطلاب والمتفوقين بالأنشطة الموسيقية علي مستوي المحافظة لحصولهم علي المركز الأول بمسابقات التربية الموسيقية علي مستوي الجمهورية.

وذلك في إطار التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم ومكتبة مصر العامة بالأقصر بقيادة الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وخلال اللقاء رحب الدكتور أحمد عبد الله موجه عام التربية الموسيقية بالأقصر بزيارة الدكتورة عبير للمحافظة مؤكدا علي دور الوزارة في دعم الأنشطة الفنية والموسيقية لأبناء الأقصر.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة علي دور المكتبة الرائد لدعم الطلاب الموهوبين في المجال الفني والموسيقي لأبناء محافظة الأقصر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ