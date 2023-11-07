الهندسة الكيميائية والنووية بـ المهندسين تعقد ندوة الإسعافات الأولية الخاصة والعامة

عقدت شعبة الهندسة الكيميائية والنووية بنقابة المهندسين، برئاسة الدكتور إبراهيم اسماعيل- رئيس الشعبة ورئيس لجنة السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع كليتي التمريض بجامعتي المنيا وعين شمس، ندوة بعنوان: "الإسعافات الأولية الخاصة والعامة" بمقر النقابة العامة للمهندسين.

حاضر فيها كل من الدكتورة بدور محمد عادل، والدكتورة راندا مصطفى علي، عضوتي هيئة التدريس بكلية التمريض جامعة المنيا، والدكتوره شيماء نبيل عبد السلام، بكلية التمريض جامعة عين شمس.

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أنواع النزيف الخارجي المختلفة

وتناولت الندوة أنواع النزيف الخارجي المختلفة (الشعيري- والوريدي– والشرياني) وكيفية التمييز بينها من خلال لون الدم وشدة النزيف واستمراريته، كذلك أماكن النبض وتوزيعها على مناطق الجسم المختلفة وطرق محاولة إيقاف أو تقليل النزيف من خلال الضغط على أماكن النبض قبل مناطق النزيف، مع التأكيد على عدم نزع الضمادات المشبعة بالدم ووضع ضمادات أخرى عليها لحين توقف النزيف أو وصول الإسعاف عند الحاجة.

كما تطرقت إلى إسعاف نزيف الأنف والتأكيد على جعل المصاب يتخذ موضع الجلوس مع الضغط على الأنف وإمالة الرأس للأمام والتنفس من خلال الفم مع إمكانية استخدام الثلج أو حقنة أدرينالين، وفي حال استمرار النزيف يتم استدعاء الإسعاف.

واستعرضت الندوة الإسعاف الأولي عند بلع المواد الكيماوية أو المنظفات من خلال منع إحداث قيء للمصاب، مع مراعاة التعرف على نوع المادة وتركيبها، وضرورة نقله إلى المستشفى، إضافة إلى طرق إسعاف حالات التسمم عن طريق الجلد، ويتم إزالة المادة (البودرة أو المادة السامة) والغسيل الجيد وخلع الملابس المتسخة وعدم وضع أي مادة أخرى لمنع تضاعف الإصابة.

كما بينت الندوة كيفية إسعاف حالات التسمم عن طريق الاستنشاق، ويتم نقل المصاب فورًا من الجو المشبع إلى الهواء النقي مع إجراء تنفس صناعي عند فشل التنفس، وتدفئة المصاب لحين نقله فورًا إلى المستشفى، وكذلك إسعاف حالات التسمم عن طريق العين، ويتم فتح الجفنين باليد، ثم إزالة المادة (البودرة أو المادة السامة) والغسيل من العين السليمة إلى المصابة بضغط ماء خفيف لمدة 10 دقائق، وعدم وضع أي مادة أخرى لمنع تضاعف الإصابة لحين نقل المصاب للمستشفى.

ووضحت ندوة الإسعافات الأولية كيفية إسعاف العضات، سواء من البشر أو الحيوانات العقور، حيث يتم محاولة إيقاف النزيف بعد غسل مكان العضة والتنظيف للجرح بأي مطهر للجروح، ويجب إعطاء المصل على الفور.

واستعرض المحاضرون طرق إسعاف اللدغات بنزع الإبرة التي تركتها النحلة أو الدبور، مع غسل المكان ووضع كيس من الثلج لتخفيف الألم ومنع الانتفاخ واستدعاء الطبيب إذا لزم الأمر، إضافة إلى طرق إسعاف قرصات الأفاعي باستدعاء الإسعاف وربط موضع أعلى من الطرف المصاب لمنع انتشار السم إلى بقية الجسم مع تهدئة المصاب ومنعه من الحركة، وكذلك طرق إسعاف ارتفاع درجة الحرارة أو الحمى من خلال وضع المصاب في مكان جيد التهوية دون تعريضه مباشرة لمصدر التهوية أو التكييف مع رفع ساقيه قليلًا عن الأرض ومحاولة خفض درجة حرارته باستخدام كمادات الماء الفاتر، مع منع استخدام المضادات الحيوية لحين وصول الإسعاف.

كما تناولت الندوة طرق إسعاف التشنجات (الصرع) من خلال ملاحظة حركات المصاب الجسدية وعدم منعها، مع وضع منديل ملفوف بين أسنانه ووضعه على الأرض، مع وضع وسادة أسفل رأسه لحين وصول الإسعاف، وكذلك طرق إسعاف غيبوبة السكر (انخفاض– ارتفاع) من خلال إعطاء المصاب قطعة حلوى أو سكر مع حقنه بالأنسولين الخاص به إذا توافر معه، وإن لم يتوافر واستدعت الحالة يتم استدعاء الإسعاف.

كما تم استعراض مكونات حقيبة الإسعافات الأولية والتأكيد على ضرورة وجودها بالمنازل ومواقع العمل أو وسائل النقل العامة والخاصة، وكذلك تدريب الأفراد على استعمالها ومتابعة تاريخ صلاحية محتوياتها.

وأشارت الندوة إلى طرق إسعاف الحروق بدرجاتها وتصنيفاتها المختلفة من الدرجة الأولى إلى الرابعة، والتعرف على طرق التمييز بينها من خلال المشاهدة لحالة الجلد، وكذلك التعرف على طرق إسعاف حروق الكهرباء أو المواد الصلبة أو السائلة في المعامل والمختبرات، وكذلك طرق إسعاف المصاب بضيق أو توقف التنفس من خلال إجراء تنفس صناعي ( (CPRمن خلال إنعاش عضلة القلب.

وخرجت الندوة بالتوصية بتكرار عقد سلاسل لمثل هذه الندوات في باقي النقابات الفرعية والأندية لتعظيم الاستفادة من الموضوع ونشر الوعي بين جموع المهندسين وأسرهم والمجتمع المدني لرفع الوعي بعمليات الإسعاف الأولي حفاظًا على أرواح المصابين وعدم مضاعفة الإصابة أو التعرض للوفاة- لا قدر الله- نتيجة التأخير في عملية الإسعاف والإنقاذ، ولإمكانية تدريب العديد من الأفراد لمن لديهم القدرة على الإسعاف وإنقاذ أرواح الآخرين عند وجودهم في موقع الحادث.