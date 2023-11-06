خاطب المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، شركات الاتصالات في مصر بشأن العمل على تقوية بث شبكات الاتصالات المصرية سواء المحمول أو خدمات الانترنت بالقرب من معبر رفح على الحدود مع فلسطين، وكذا فتح خدمات التجوال، على وجه السرعة، دعمًا لأهلنا المحاصرين في غزة، ليتمكنوا من استعادة شبكات الاتصال.

وقال النبراوي:" إننا إذ نتابع بعميق الحزن والأسف الجرائم النكراء التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وإعلان شركات الاتصالات الفلسطينية عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع القطاع، إذ تقوم سلطات الكيان الصهيوني بقطع الخدمة بشكل متعمد لتنفذ مذابحها تحت جنح الظلام والتعتيم بعيدًا عن رصد وسائل الإعلام، إضافة إلى أن ذلك يعوق أهالي غزة عن التواصل مع الإسعاف أو قوات الدفاع المدني لطلب النجدة حال القصف هناك.

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وأضاف نقيب مهندسي مصر "'من هذا المنطلق، وفي إطار الجهود التي تبذلها مصر حكومة وشعبًا لمساندة الشعب الفلسطيني، والموقف الثابت والمبدئي لنقابة المهندسين المصريين في دعم القضية الفلسطينية، نأمل من سيادتكم العمل على تقوية بث شبكات الاتصالات سواء المحمول أو خدمات الانترنت بالقرب من معبر رفح، وفتح خدمات التجوال، على وجه السرعة، دعمًا لأهلنا المحاصرين في غزة، ليتمكنوا من استعادة شبكات الاتصال.

نقيب المهندسين يخاطب شركات الاتصالات بشأن تقوية خدماتها وفتح التجوال على الحدود مع غزة

نقيب المهندسين يخاطب شركات الاتصالات بشأن تقوية خدماتها وفتح التجوال على الحدود مع غزة

نقيب المهندسين يخاطب شركات الاتصالات بشأن تقوية خدماتها وفتح التجوال على الحدود مع غزة

نقيب المهندسين يخاطب شركات الاتصالات بشأن تقوية خدماتها وفتح التجوال على الحدود مع غزة

وفد من نقابة المهندسين يشارك في تجهيز قافلة إغاثة دعمًا لفلسطين

شارك وفد من نقابة المهندسين برئاسة الدكتور المهندس هشام سعودي- وكيل النقابة، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام، والمهندس الاستشاري محمد حمودة- الأمين العام المساعد، في حملة دعم النقابة للأشقاء في غزة، حيث زار الوفد مخازن جمعية "مصر الخير"، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى لنقابة المهندسين في جلسته الطارئة والتي عقدت في 21 أكتوبر الماضي، وكان من بينها دعم الشعب الفلسطيني في غزة بقوافل إغاثة عينية مقدمة من مهندسي مصر.

ضم الوفد عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، وبعض أعضاء الجمعية العمومية، وفريق من العاملين في النقابة العامة، وقد قام وفد النقابة بتعبئة المحتويات والمواد الغذائية، وذلك ضمن حملة تبرع النقابة، والتي ستشهد تعبئة خمس شاحنات، منها شاحنتان تحملان مواد غذائية، وشاحنتان تحملان ملابس شتوية وبطاطين، وشاحنة تحمل مستلزمات طبية.

وخلال الزيارة أكد الدكتور هشام سعودي، أن نقابة المهندسين المصرية والمنتسبين إليها يدعمون الأشقاء في غزة، مشددًا على أن المهندسين المصريين تحت مظلة نقابتهم يرفضون كل ما يقوم به الكيان الصهيوني تجاه الأشقاء من مذابح للنساء والأطفال والمدنيين العزل وهدم للمنازل والكنائس والمدارس والمستشفيات واستهداف رجال الإسعاف والحصار المطبق والذي يعد جريمة حرب واضحة لكل ذي بصر ويخالف كل الأعراف والقوانين الدولية.