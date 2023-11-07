نقابة المهندسين تنظم ورشة عمل تركيب واختبار وصيانة الكابلات والمحولات ولوحات التوزيع

نظمت لجنة التدريب بشعبة الهندسية الكهربائية، بنقابة المهندسين، برئاسة المهندس الاستشارى أحمد الشناوى- وكيل الشعبة فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "تركيب واختبار وصيانة الكابلات والمحولات ولوحات التوزيع، يحاضر فيها المهندس أحمد يونس- خبير صيانة واختبار الكابلات والمحولات بشركة أبوظبي لتوزيع الكهرباء، تنتهى اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر.

وأكد المهندس الاستشارى أحمد الشناوى، إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار الفعاليات المكثفة التي تنظمها لجنة التدريب بالشعبة الكهربائية لصقل مهارات وخبرات المهندسين، مؤكدًا أن اللجنة لا تدخر جهدًا فى تقديم كل ما يهم مهندسى الشعبة.

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تأهيل المهندسين لسوق العمل

وأوضح "الشناوى" أن اللجنة تسعى بكل جهد لتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الشعبة، ومنها تنظيم ندوات ودورات تدريبية وورش عمل فى موضوعات ذات أهمية، لتأهيل المهندسين لسوق العمل وإطلاعهم على كل ما هو جديد في مجال تخصصهم، كون التدريب يساهم بشكل كبير ومباشر في زيادة القدرة التنافسية للمهندسين، وإكسابهم المهارات المختلفة والتي بدورها ستكون العامل الأساسي في التطوير المهنى لهم.

وأشار وكيل شعبة الهندسة الكهربائية، إلى أن الشبكة الكهربائية تتكون من محولات وكابلات أرضية وخلايا حلقية، وتلك المكونات يتم اختبارها بالمصنع طبقًا لمواصفات وزارة الكهرباء والطاقة، ولكنها تخضع لاختبارات أخرى عند نقلها لموقع المحطة الكهربائية، وتسمى اختبارات ما قبل التشغيل، وهى ما ستتطرق إليه ورشة العمل.

بدوره أوضح المهندس أحمد يونس، أن الورشة ستتعرض لموضوعات تركيب واختبار وصيانة وتحديد الأعطال والتنبؤ بها لكابلات الجهد المتوسط، بالإضافة إلى تركيب وتشغيل وصيانة أعطال محولات التوزيع والتنبؤ بها، حتى جهد متوسط 33 ك.ف.

واستعرض "يونس" خلال اليوم الأول للورشة مكونات الكابلات، وأنواع المواد العازلة، واختبار الكابلات، وتحديد أسباب انهيارها وأعطالها، بالإضافة إلى الصيانة التنبؤية، وتحديد مسار الكابلات، وأنواع التأريض، وتأريض كابلات أحادية الطور.