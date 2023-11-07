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رياضة

في غياب رونالدو، الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة النصر السعودي ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

ابطال اسيا ، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق الدحيل القطري، مساء اليوم الثلاثاء  وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

الموعد مباراة النصر السعودي ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا


ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة النصر السعودي مع نظيره فريق الدحيل القطري، مساء اليوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وقطر، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر، وذلك على “عبدالله بن خليفة بدولة قطر.

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تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الدحيل في دوري أبطال آسيا


حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إيمريك لابورت، محمد قاسم
خط الوسط: عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، أوتافيو.

وفي الهجوم: أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، محمد مران”.

ومن المنتظر أن يغيب النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي، عن مواجهة اليوم أمام نظيره الدحيل القطري بسبب شعوره بالاجهاد.

وكان فريق النصر قد نجح في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره الدحيل القطري برباعية مقابل هدفين، في المباراة الماضية التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري ابطال آسيا.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والدحيل القطري

وتعد شبكة قنوات ssc sports السعودية؛ وقنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، وسيتم نقل مباراة النصر ضد الدحيل عبر قناة SSC1 HD.

 

وقرر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، إراحة مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، عن مواجهة الدحيل القطري، التي من المقرر أن تجمع الفريقين، اليوم  الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا.

وغاب رونالدو عن قائمة الفريق المسافرة إلى الدوحة لمواجهة الفريق القطري، إذ قرر المدرب منحه راحة.

وقال الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه على منصة "إكس": "بعثة النصر المغادرة الآن إلى الدوحة لا يتواجد بها كرستيانو رونالدو، وبالتالي تأكد غيابه عن مواجهة الدحيل مساء اليوم الثلاثاء".

 

نتائج النصر في دوري أبطال آسيا 

النصر حقق نتائج إيجابية في المباريات السابقة بعد الفوز على برسبوليس الإيراني واستقلال دوشنبه من طاجيكستان، ثم الدحيل في الجولة الماضية ليعتلي صدارة المجموعة الخامسة.

والنصر يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة بـ 9 نقاط، ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بينما حصل فريق الدحيل على المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط.

 

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