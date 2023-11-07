الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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حوادث

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بكوبري تحيا مصر

انقلاب سيارة،فيتو
انقلاب سيارة،فيتو

أصيب 8 اشخاص إثر اصطدام سيارة برصيف كوبرى تحيا مصر مما أسفر عن انقلابها وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

 

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تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين  بكوبرى تحيا مصر إثر انقلاب سيارة.

 

وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص  تبين اصطدام لورى  برصيف الطريق مما تسبب فى انقلابه.

واصيب 8 اشخاص تم نقل المصابين إلى المستشفى  لتلقى العلاج، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.
 

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