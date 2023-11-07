الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزيرة التضامن تعلن إضافة 6 آلاف أسرة جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة"

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي, فيتو

 أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي إضافة 6 آلاف أسرة جديدة من محافظة الدقهلية لبرنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة".

ضم أسر جديدة بالدقهلية لتكافل وكرامة 

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قافلة " بالوعي مصر بتتغير للأفضل"  المتكاملة  لتقديم خدمات التضامن الاجتماعي "الحماية والرعاية الاجتماعية والتنمية"، لأهالي المركز، حيث تتضمن عددًا من منافذ تقديم خدمات تكافل وكرامة. 

استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة 

كما يتم استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، ورصد حالات فى حاجة إلى محو أمية، والتمكين الاقتصادى بالشراكة مع بنك ناصر الاجتماعي مشروع "مستورة"، وبرنامج فرصة وتنمية الطفولة المبكرة، وعقد ندوات تثقيفية وإرشاد اجتماعي، بمشاركة فرق الهلال الأحمر المصري، والرائدات الاجتماعيات.

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كما تفقدا القافلة الطبية والتي تتضمن عددًا من التخصصات الباطنة والأطفال والعظام وتنظيم الأسرة، وقاما بتسليم أجهزه تعويضية لعدد 35 حالة من ذوي  الإعاقة من أسر الصيادين، كما قاما بافتتاح المعرض الخيري للسلع الغذائية، حيث يستفيد منه حوالى 1000 أسرة من أسر  الصيادين، وذلك بالشراكة مع مؤسسة الإصلاح الخيرية.

 

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التضامن الدقهلية الدكتور نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ‌وزيرة‌ ‌التضامن‌ ‌الاجتماعي أخبار وزارة التضامن

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