وزيرة التضامن تعلن إضافة 6 آلاف أسرة جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة"
أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي إضافة 6 آلاف أسرة جديدة من محافظة الدقهلية لبرنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة".
ضم أسر جديدة بالدقهلية لتكافل وكرامة
تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قافلة " بالوعي مصر بتتغير للأفضل" المتكاملة لتقديم خدمات التضامن الاجتماعي "الحماية والرعاية الاجتماعية والتنمية"، لأهالي المركز، حيث تتضمن عددًا من منافذ تقديم خدمات تكافل وكرامة.
استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة
كما يتم استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، ورصد حالات فى حاجة إلى محو أمية، والتمكين الاقتصادى بالشراكة مع بنك ناصر الاجتماعي مشروع "مستورة"، وبرنامج فرصة وتنمية الطفولة المبكرة، وعقد ندوات تثقيفية وإرشاد اجتماعي، بمشاركة فرق الهلال الأحمر المصري، والرائدات الاجتماعيات.
كما تفقدا القافلة الطبية والتي تتضمن عددًا من التخصصات الباطنة والأطفال والعظام وتنظيم الأسرة، وقاما بتسليم أجهزه تعويضية لعدد 35 حالة من ذوي الإعاقة من أسر الصيادين، كما قاما بافتتاح المعرض الخيري للسلع الغذائية، حيث يستفيد منه حوالى 1000 أسرة من أسر الصيادين، وذلك بالشراكة مع مؤسسة الإصلاح الخيرية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.