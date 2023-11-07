وزيرة التضامن تعلن إضافة 6 آلاف أسرة جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة"

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي إضافة 6 آلاف أسرة جديدة من محافظة الدقهلية لبرنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة".

ضم أسر جديدة بالدقهلية لتكافل وكرامة

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قافلة " بالوعي مصر بتتغير للأفضل" المتكاملة لتقديم خدمات التضامن الاجتماعي "الحماية والرعاية الاجتماعية والتنمية"، لأهالي المركز، حيث تتضمن عددًا من منافذ تقديم خدمات تكافل وكرامة.

استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة

كما يتم استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، ورصد حالات فى حاجة إلى محو أمية، والتمكين الاقتصادى بالشراكة مع بنك ناصر الاجتماعي مشروع "مستورة"، وبرنامج فرصة وتنمية الطفولة المبكرة، وعقد ندوات تثقيفية وإرشاد اجتماعي، بمشاركة فرق الهلال الأحمر المصري، والرائدات الاجتماعيات.

Advertisements

كما تفقدا القافلة الطبية والتي تتضمن عددًا من التخصصات الباطنة والأطفال والعظام وتنظيم الأسرة، وقاما بتسليم أجهزه تعويضية لعدد 35 حالة من ذوي الإعاقة من أسر الصيادين، كما قاما بافتتاح المعرض الخيري للسلع الغذائية، حيث يستفيد منه حوالى 1000 أسرة من أسر الصيادين، وذلك بالشراكة مع مؤسسة الإصلاح الخيرية.