وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الكونغ فو استعدادات المنتخب لبطولة العالم

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الكابتن شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو،

استعدادات المنتخب الوطني لبطولة العالم للكونغ فو بأمريكا، وذلك صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء، أكد وزير الشباب والرياضة أن مصر تملك عدد كبير من الصروح الرياضية المتميزة والمتطورة، مما انعكس بشكل كبير علي ثقة الاتحادات الدولية بمختلف الألعاب على إسناد كبرى البطولات إلى مصر، نظرا للخبرات الكبيرة والثقة الكبيرة بمصر من قبل الاتحادات الدولية.

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أشاد "صبحي" بالدور الذي يلعبة الاتحاد المصري لنشر اللعبة وزيادة قاعدة الممارسين لها، مشيرًا إلى مساندة الاتحاد فى إعداد الأبطال الرياضيين والمشاركة فى المعسكرات والبطولات الدولية.

ومن جانبه، قدم الكابتن شريف مصطفى الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على متابعته المستمره ودعمه للإتحاد، وسعيه لتوفير كافة الامكانات في سبيل نشر اللعبة، ومساندته للإتحاد لتنفيذ برامجه التدريبية ومعسكرات اللاعبين.

وحجزت مصر حتى الآن 67 مقعدا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حتى الآن نستعرضهم خلال السطور التالية:

كرة القدم

وتأهل المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بقائمة تضم 18 لاعبا، وذلك بعد حصد وصافة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما.

الكرة الطائرة

وحسم منتخب الكرة الطائرة تذكرة تأهله لأولمبياد باريس 2024، بعد احتلال صدارة تصنيف المنتخبات الأفريقية على المستوى الدولي، وتضم قائمته 12 لاعبا.

السباحة

وحسم منتخب مصر للسباحة التوقيعية سيدات تأهله لأولمبياد باريس بقائمة تضم 8 لاعبات.

وتأهل أيضا مروان القماش لاعب المنتخب الوطني للسباحة للمشاركة في أولمبياد باريس في سباقي 800 متر و1500 متر حرة.

الخماسي الحديث

وضمن حتى الآن 3 لاعبين مصريين مشاركتهم في منافسات الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وهم:

- مهند شعبان - بطل كأس العالم

- أحمد الجندي - بطل إفريقيا

- ملك إسماعيل - بطلة إفريقيا

الرماية

وفي منافسات الرماية حسم عزمي محيلبة تأهله لأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز بلقب بطولة العالم لرماية الإسكيت رجال، بالإضافة لكوتة تقدر بـ10 لاعبين حصل عليها منتخب مصر من خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت مؤخرا بالقاهرة.

تنس الطاولة

كما تأهل منتخب تنس الطاولة أيضا للمشاركة في أولمبياد باريس بـ3 لاعبين و3 لاعبات في منافسات الفرق والزوجي المختلط.

الملاكمة

وحسم 3 لاعبين من منتخب الملاكمة تأهلهم للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 وهم:

عمر العوضي - وزن ٧١ كجم رجال

عبد الرحمن عرابي - وزن ٨٠ كجم رجال

يمنى عياد - وزن ٥٤ كجم سيدات

المصارعة

وفي المصارعة جسم عبد اللطيف منيع لاعب منتخبنا الوطني للمصارعة الرومانية تأهله لأولمبياد باريس بعد حصد برونزية وزن فوق 130 كجم في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا بصربيا.

التجديف

وتأهل من منتخب التجديف حتى الآن 3 لاعبين وهم، عبد الخالق البنا في منافسات فردي الرجال، وكل من أحمد خالد ومحمد قوطة في منافسات القارب الزوجي خفيف الوزن.

التايكوندو

وفي التايكوندو حسم سيف عيسى تأهله لأولمبياد باريس 2024، بعد حصد المركز الثاني والميدالية الفضية خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية الأخيرة.