الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الري: تأهيل 4138 كيلومتر من الترع

وزير الري يتابع تنفيذ
وزير الري يتابع تنفيذ المشروعات المائية، فيتو

 عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعًا لمتابعة موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة".

واستعرض الدكتور سويلم موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة حياه كريمة بأطوال إجمالية ٥٧٣٣ كيلومتر، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى ٤١٣٨ كيلومتر، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى ١٥٩٥ كيلومتر.

ووجه الدكتور سويلم بقيام أجهزة الوزارة بسرعة نهو كافة أعمال تأهيل الترع قبل ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، مع المرور الدوري علي كافة العمليات الجاري تنفيذها للتأكيد على الالتزام بجودة الأعمال المنفذة ومراعاة الإشتراطات الفنية السليمة للتنفيذ.

Advertisements

وصرح الدكتور سويلم أنه ومنذ انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في شهر يناير ٢٠١٩ والتي تهدف لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى، تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة، خاصة أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة باعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية.

وأضاف أن الوزارة أسهمت فى مبادرة "حياة كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة فى مجالات تأهيل الترع وحماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لإستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار، حيث ساهمت هذه المشروعات فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة، كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز فى مبادرة "حياه كريمة" من خلال توفير قطع أراضى منافع الرى لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة.

الجدير بالذكر أنه يجرى تنفيذ عدد (٤) عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة.

كما قامت الوزارة بتدبير عدد (١٣٨) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٢٥٠ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بنى سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة، القليوبية)، وذلك لإقامة عدد (١٥٣) مشروعا خدميا في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية).

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المشروعات المائية حياة كريمة تاهيل الترع

الأكثر قراءة

رسالة علاء مبارك للاحتلال تثير الغضب، والنشطاء يردون: أصبح عندي الآن بندقية

أحمد فتوح يخطط لفسخ تعاقده مع الزمالك، اعرف التفاصيل

عفاريت تل أبيب، قوات الاحتلال تلجأ إلى الأحجبة والتمائم في مواجهة المقاومة الفلسطينية..وأستاذ إسرائيليات: عائلات الرهائن تستعين بالحاخامات لتحرير ذويهم

جنرال أمريكي سابق: أردوغان الوحيد في الشرق الأوسط القادر على تدمير إسرائيل

7 معلومات عن مخيم المغازي.. المجزرة الجديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (انفوجراف)

الحكومة تكشف حقيقة زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات

المثلث الذهبي، مشروع الدولة الجديد لتحقيق 8 مليارات دولار سنويا (فيديو)

كتائب القسام تدمر 5 آليات إسرائيلية في شمال غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

أنجبت طفلا واحدا، ولكنها أم لـ 22، وتخطط لتحقيق الرقم 100

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 7-11-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

"كاتي بيري" تكشف وجود خلافات بين دوق ودوقة ساسكس (فيديو)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 7-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، سعر البصل يسجل ارتفاعا جديدا في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في بداية التعاملات

سعر النحاس في السوق مساء اليوم الثلاثاء 7-11-2023

الجنيه يحافظ على قيمته مقابل اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 معلومات عن مخيم المغازي.. المجزرة الجديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يقع الطلاق في حال التلفظ به مع عدم تطهر الزوج والزوجة من الجماع؟.. الإفتاء ترد

تفسير حلم الفستان القصير في المنام وعلاقته بترك الأمور المحرمة والمعاصي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية