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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يسجل 66 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك في
أسعار الأسماك في سوق العبور، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء 7-11-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الثلاثاء

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الثلاثاء، حيث تراوح سعر كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 55 إلى 59 جنيها، بارتفاع  جنيه عن سعره السابق، سعر بلطي ممتاز كبير من 60 إلى 66 جنيهًا، بارتفاع  جنيهين عن سعره السابق، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وسجل سعر بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، قشر بياض من 65 إلى 115 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 110 جنيهات في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سمك برانيس إسكندراني من 60 إلى 110 جنيهات، مكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنيهات، سبيط من 200 جنيه إلى 320 جنيهًا، بارتفاع 30 جنيهًا عن سعره السابق، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، سمك موسى من 120 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، مكرونة خليجي سعر من 50 إلى 76 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

الكابوريا تسجل 220 جنيهًا في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وتراوح سعر مرجان ممتاز من 50  إلى 70 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، كابوريا من 40 إلى 220 جنيهًا، سعر كاليماري من 200 جنيه إلى 320 جنيهًا، بارتفاع 30 جنيهًا عن سعره السابق،  سابيا من 200 جنيه إلى 320 جنيهًا، بارتفاع 30 جنيهًا عن سعره السابق،  حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 34 إلى 48 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

وسجل بربون ممتاز من 60 إلى 70 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، بربون متوسط الحجم من 45 إلى 55 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، سمك دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الثلاثاء

 وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الثلاثاء، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 190 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، بانخفاض 30 جنيهًا عن سعره السابق، جمبري كبير الحجم من 300 إلى 400 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

 

وتراوح سعر جمبري جامبو من 420 إلى 480 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، جمبري متوسط الحجم مجمد بسعر من 100 إلى 300 جنيه، جمبري متوسط درجة 2 بسعر 190 إلى 320 جنيهًا، جمبري طازج صغير من 80 إلى 180 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، تراوح كيلو بوري وسط بسعر 65 إلى 75 جنيهًا، سعر كيلو بوري ممتاز كبير من 80 إلى 110 جنيهات، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

وتراوح سعر مازليا من 30 إلى 50 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، وقار من 65 إلى 135 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا.

وسجل سعر سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، كشر من 30 إلى 50 جنيهًا، شعور سعر من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في قنا

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أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في الدقهلية

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