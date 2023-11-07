الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

صائد الدبابات، عرض سينمائي للأطفال بثقافة الأقصر

محاضرة حرب أكتوبر،
محاضرة حرب أكتوبر، فيتو

 شهد فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة  لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى.

وعقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "دور الشباب في حرب أكتوبر" أوضح وليد الضوي أن حرب أكتوبر نقطة تحول في تاريخ المنطقة، وأثبتت حرب أكتوبر أن الأمة العربية قادرة على الانتصار على إسرائيل وهي إعادة الوحدة العربية، وخلدت حرب أكتوبر ذكرى شهدائها في قلوب المصريين والعرب، كما عرض القصر فيلم سينمائي بعنوان" صائد الدبابات ضمن خطة سينما الأطفال.

Advertisements

 وقدم قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان" تشخيص اضطراب طبقة التوحد " أوضحت شيماء شوقي الخصائص الاجتماعية، والخصائص اللغوية والخصائص الحسية والإدراكية والخصائص السلوكية والعاطفية والنفسية، بجانب ذلك عقد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان" فن الإقناع" تحدث د. عبده الضوي عن أساليب الإقناع ووسائل الإقناع.

ونفذت مكتبة المدامود ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" نفذها طه حباشي، وكذلك نفذ قصر ثقافة حسن فتحي ورشة فنون تشكيلية" رسم بقلم الرصاص "نفذها محمد إبراهيم، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة أشغال يدوية نفذتها فاطمة أحمد، كما نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية بعنوان "ورقيات" نفذتها نفيسة عبد الرحيم مستخدمة ورق ألوان وورق فوم وبريت.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى وينظمها فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر حرب أكتوبر فن الإقناع فيتو سلسلة محاضرات ثقافية جنوب الصعيد الهيئة العامة لقصور الثقافة

مواد متعلقة

وحدة حماية الطفل بالأقصر تنظم ندوة عن التنمر بمدينة الزينية

وحدة حماية الطفل بالأقصر تنظم ندوة حول أضرار الزواج المبكر

رئيس جامعة الأقصر يبحث مع وفد صيني تطوير منظومة التحول الرقمي

إزالة حالة تعد بالبناء بدون ترخيص بمدينة الزينية بالأقصر

"وعيك أمانك"، حملة للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي بالأقصر

إزالة 10 حالات تعد على أراضي زراعية بمدينة أرمنت بالأقصر

وحدة السكان بالأقصر تنظم تدريبا على طريقة تجفيف الطماطم لتمكين السيدات

ثقافة الأقصر تعقد ندوة عن فن الكاريكاتير بكلية الفنون الجميلة

الأكثر قراءة

رسالة علاء مبارك للاحتلال تثير الغضب، والنشطاء يردون: أصبح عندي الآن بندقية

أحمد فتوح يخطط لفسخ تعاقده مع الزمالك، اعرف التفاصيل

عفاريت تل أبيب، قوات الاحتلال تلجأ إلى الأحجبة والتمائم في مواجهة المقاومة الفلسطينية..وأستاذ إسرائيليات: عائلات الرهائن تستعين بالحاخامات لتحرير ذويهم

جنرال أمريكي سابق: أردوغان الوحيد في الشرق الأوسط القادر على تدمير إسرائيل

7 معلومات عن مخيم المغازي.. المجزرة الجديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (انفوجراف)

الحكومة تكشف حقيقة زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات

المثلث الذهبي، مشروع الدولة الجديد لتحقيق 8 مليارات دولار سنويا (فيديو)

كتائب القسام تدمر 5 آليات إسرائيلية في شمال غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

أنجبت طفلا واحدا، ولكنها أم لـ 22، وتخطط لتحقيق الرقم 100

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 7-11-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

"كاتي بيري" تكشف وجود خلافات بين دوق ودوقة ساسكس (فيديو)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 7-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، سعر البصل يسجل ارتفاعا جديدا في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في بداية التعاملات

سعر النحاس في السوق مساء اليوم الثلاثاء 7-11-2023

الجنيه يحافظ على قيمته مقابل اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 معلومات عن مخيم المغازي.. المجزرة الجديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يقع الطلاق في حال التلفظ به مع عدم تطهر الزوج والزوجة من الجماع؟.. الإفتاء ترد

تفسير حلم الفستان القصير في المنام وعلاقته بترك الأمور المحرمة والمعاصي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية