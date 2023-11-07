الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

دور وسائل الإعلام في تمكين المرأة، محاضرة بثقافة حاجر العديسات بالأقصر

محاضرة بثقافة حاجر
محاضرة بثقافة حاجر العديسات بالأقصر، فيتو

 

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة. 


حيث عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "دور وسائل الإعلام في تمكين المرأة" ألقاها وليد الضوي موضحا جهود دولية وعربية كبيرة ساعية لتمكين المرأة، من النهوض في كافة المجالات، وتفعيل دورها في المجتمعات، وهناك دور أساسي لوسائل الإعلام في دعم المرأة وتحسين الصورة السلبية، بجانب ذلك عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان" بسالة وصمود المقاومة الشعبية لشعب السويس" تناول محمد أمام تاريخ المقاومة الشعبية المصرية على مر العصور، وأسباب نشأة المقاومة الشعبية، وبسالة وصمود المقاومة في تحمل الصعاب والمقاومة الشعبية شهادة فخر في كل بيت مصري.

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وقدم بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "القضاء على العادات السيئة" أوضح أحمد عبد المعبود من خلالها معنى كلمة عادة وكيفية القضاء على العادات السيئة الموروثة، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "معالمنا شواهد حضارتنا" أوضح العادلي حسان المعالم الأثرية سواء كانت طبيعية هي الشاهد الحقيقي على مظاهر الحضارة، والعقيدة الدينية أحد أهم المعالم والشواهد الحضارية، والظواهر الطبيعية ودورها في قيام الحضارات، كما نفذ القصر ورشة أشغال يدوية نحت على حجر الألباستر نفذها حسان على.

 

وأعد قصر ثقافة حسن فتحي عرض إنشاد ديني للمنشد على سيد بعنوان "الله على نور رسول الله"، ومن خلال اجتماع نادي أدب الأقصر بالقصر أعدت أمسية شعرية بعنوان "الوجع" للشاعر محمود أحمد، وقصيدة بعنوان "صرخة شهيد" للشاعر أحمد عراقي رئيس النادي، كما أعدت أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير بعنوان "سبعة ألوان للظل"، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنية بعنوان" حلوة يا بلدي "نفذتها شيرين فتح الله، بينما أعد قصر ثقافة الطفل ورشة حكي بعنوان "تاج محل "سردتها بسمة جابر. 

 

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية دوري ثقافي قدمته أسماء محمد لرواد المكتبة وطرحت عليهم أسئلة متنوعة ثقافية وفنية، وأعد قصر ثقافة الطود مسابقة ثقافية "من الفائز" نفذتها فاطمة ماهر لرواد القصر.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ورئيس أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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