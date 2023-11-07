وزارة العمل: ختام برنامج تدريبي على "مهنة المساحة" لشباب وفتيات قنا

أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة قنا اختتمت فعاليات الدورة التدريبية المجانية الأولى على مهنة المساحة، بمركز التديب المهنى بقفط ضمن خطة التدريب المهنى للعام التدريبي 2023- 2024.

معدلات البطالة فى المجتمع

وتنظيم الاختبار النهائى للمتدربين النظرى والعملى، والتى استفاد منها 13 متدربا ومتدربة، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وفى إطار جهود المديرية وسعيها لتوفير مزيد من البرامج التدريبية للشباب من الجنسين لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالعملية التدريبية وتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل بالمحافظات والمهن المستحدثة، وذلك للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم فى تحسين مستويات المعيشة وتحد من معدلات البطالة فى المجتمع..

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مديرية العمل بقنا

وأوضح أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا، في تقريره للوزارة أنه جرى الانتهاء من الدورة التدريبية على المساحة بواقع 100 ساعة تدريبية، كما نظمت الاختبارات النهائية النظرية والعملية للدورة التي استفاد منها 13 من الشباب من الجنسين، وذلك بمركز التدريب المهني بقفط، بحضور محمد علي محمود وكيل المديرية، والمهندس عبد الحميد غزالي عثمان مدير مركز التدريب المهني بقفط، وأحمد سيد شكل مسئول التدريب بالمديرية، مضيفًا أن تلك الدورات تأتي ضمن جهود الدولة المصرية، لتدريب الشباب على الحرف التي من شأنها توفير مصدر دخل وحياة كريمة لهم، حيث يُعتبر دعم التعليم والتدريب جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة المصرية لبناء جيل مؤهل ومتميز، ومشيرًا إلى انه تابع سير الدورات التدريبية ومعرفة المعوقات التى واجهت الدورات، ومناقشة المتدربين حول البرنامج التدريبي، والذين أكدوا على إتمامهم التدريب بنجاح وطلبهم بعمل مزيد من الدورات لتحقيق الاستفادة التامة من المناهج التدريبية التى تقدمها المديرية للشباب، وتوجهوا بالشكر والتقدير للوزارة والمديرية على إهتمامها بتدريب الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم في أسواق العمل الداخلية والخارجية.

مديرية العمل بمحافظة بورسعيد

أعلنت وزارة العمل تنظيم مديرية العمل بمحافظة بورسعيد زيارة ميدانية وندوة توعية بشركتين بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، تحت شعار "حقوقك وواجباتك" ببورسعيد، وذلك فى شركة اكاي للملابس الجاهزة، وشركة تي سي إي سنيمار للكيماويات، بحضور عدد 30 عاملا، وذلك فى ضوء جهود المديرية فى التواجد المستمر بين العاملين وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المديريات بالمحافظات فيما يخص الدور التوعوي الذي تقوم به لتحقيق استقرار مناخ العمل وتعزيز علاقات العمل المتوازنة لتحقيق زيادة الإنتاج ومزيد من المكاسب للطرفين..

‏وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، أن الزيارة بدأت بمصنع اكاي للملابس الجاهزة، استقبله خلالها سامي سكالي مدير المصنع، حيث افتتح مدير المديرية نوة التوعية بعنوان (ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات ) بكلمة أشار فيها إلى أهمية تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ومنوهًا إلى رسالة وزارة العمل والتى تهدف لرعاية وحماية حقوق العمال، وقام بإلقاء الندوه:ليلي المصري ورشا عكاشه مفتشي مكتب تفتيش عمل بورسعيد، ونهي رمضان مفتشه مكتب علاقات عمل بورسعيد، كما جرى عمل جولة ميدانية داخل المصنع حث فيها عمال المصنع على أهمية الندوات للتوعية للعاملين بالمنشآت لتجنب مخالفة قانون العمل وحماية لحقوق العمال ومستحقاتهم والحفاظ على مسيرة الإنتاج.

وأضاف مدير المديرية، أن الجولة اختتمت بزيارة لشركة تي سي أي سنيمار للكيماويات، حيث قام الدكتور طارق فاروق نائب رئيس الشركة باستقبال وفد المديرية،وجرى الإطلاع علي كافة المستجدات بالشركة، حيث أن الشركة تقع علي مساحة 442 ألف متر مربع وتنتج الشركة ثلاثة منتجات أساسية:وهي مادة البولي فينيل كلورايد والصودا الكاوية والكالسيوم كلورايد وتعتبر شركة سنيمار أكبر مُنتج لمادة البولي فينيل كلوريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد العاملين بها 3000 عامل وتصدر منتجاتها نحو 60 دولة حول العالم في الشرق الأوسط وأوروبا، ورافق مدير المديرية بالجولة أمل يوسف مديرة مكتب تفتيش بورسعيد، وأحمد ابو المعاطي مدير مكتب علاقات عمل بورسعيد..

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