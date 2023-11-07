وزارة العمل: ندوة للتوعية بمخاطر مرض الزهايمر بالإسماعيلية



قالت وزارة العمل فى بيان لها أن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت من خلال إدارة التنظيم والإدارة ندوة للتوعية عن امراض الزهايمر والشيخوخة والوقاية والعلاج، وذلك بقاعة المديرية، بالتعاون مع جامعة قناة السويس، وذلك للتعريف بمرض الزهايمر وخطورته على وظائف التفكيروالمهارات السلوكية والاجتماعية وآداء العاملين فى مختلف الانشطة، وتقديم إرشادات طبية ونصائح صحية عن مختلف الموضوعات المطروحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف فى مختلف المنشىت حول مختلف الموضوعات الهامة التى تؤثر على صحة العاملين وإنتاجياتهم وكذلك التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل فى هذا الشأن..

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مديرية العمل بالإسماعيلية

واوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية،أن المحاضرات التى تضمنتها الندوة قدمتها الدكتورة مروة عرابى مدير مستشفى جامعة قناة السويس، والتى قامت بتعريف الزهايمر وهو تدهور تدريجي فى الذاكرةوالقدرة على التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية، مستعرضة اهم عوامل الخطر التى تؤدى الى الاصابة بدلء الزهايمر ومن اهمها السن والتاريخ العائلى والجينات، كما تطرقت للحديث حول مضاعفاته التى تؤثر على الوظائف الجسدية، موضحة أن ان الاستمرار فى الانشغال فى انشطة ذهنية واجتماعية يقلل من خطر الإصابة بداء الزهايمر، وفى ختام الفعاليات جرى تقديم إرشادات طبية ونصائح صحية عن مختلف الموضوعات المطروحة والاستماع إلى آراء واستفسارات الحضور والمشاركين تحت إشراف أميرة ابراهيم مدير إدارة التنظيم والإدارة..

برامج تدريبية مجانية لشباب وفتيات الأسكندرية



أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية فعاليات ختام الدورات التدريبية المجانية علي مهن التبريد والتكيف لعدد 16 متدرب، وصيانة الأجهزة المنزلية لعدد 14 متدرب ومتدربة، ودورة الإلكترونيات والشاشات والتى استفاد منها 16 متدرب، وذلك بعد انتهاء مدة التدريب لكل دورة ، وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين بعد إجتياز الاختبارات النهائية النظرية والعملية وفق متطلبات كل مهنة من المهن، وذلك بقاعة المديرية، ضمن خطة المديرية للتدريب المهنى للعام 2023 – 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتنمية مهاراتهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظات، وذلك لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص، أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة..

واوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية فى تقريره للوزارة، ان مدة الدورات التدريبية على مهن التبريد والتكييف وصيانة الأجهزة المنزلية بلغت شهرين متتالين،اما دورة الالكترونيات والشاشات لمدة شهر كامل، وذلك لتأهيل الشباب لدخول سوق العمل ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب بالمحافظات، وأوضح وكيل المديرية أن ذلك التدريب يأتي في إطار رؤية الوزارة وخطتها في توفير فرص تدريب لائقة على المهن التى يحتاجها سوق العمل، ومشيرًا إلى أن التدريب يساهم في تمكين الشباب من الالتحاق بفرص عمل حقيقية، كما حضر الفعاليات وتسليم الشهادات ايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني ، وحنان محمد مدير مركز تدريب محرم بك، ونورا محمد مدير مركز تدريب مهني الحضرة، والمهندس عادل منصور والمدرب لطفى الحناوى، ونجلاء مدربي الالكترونيات والشاشات..

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