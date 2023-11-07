الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

تهنئة خاصة للسفير الروسي بالقاهرة في عيد الوحدة الشعبية في روسيا الاتحادية

جوريجي بوريسينكو
جوريجي بوريسينكو وشريف جاد،فيتو

قدم شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية برقية تهنئة للسفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو بمناسبة عيد الوحدة الشعبية في روسيا الاتحادية.

وأشار جاد أن الاحتفال بعيد الوحدة يعكس إرادة الشعب الروسي بكل قومياته المتعددة على المضي قدما للحفاظ على وحدة الدولة، وتحقيق الإنجازات في كافة المجالات.

ويعد هذا العيد الذي يوحد جميع الأجيال بهدف العمل على أن تحتل روسيا مكانتها كدولة كبرى ساهمت بقوة في خدمة الإنسانية  والتقدم.

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كما أشاد الدكتور فتحي طوغان الأمين العام لجمعية الخريجين بتطور العلاقات المصرية الروسية والاستمرار في تحقيق الإنجازات المشتركة، هذا بالإضافة إلى تطابق الرؤى السياسية بين الدولتين على الساحة الدولية.

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