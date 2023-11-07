وحدة حماية الطفل بالأقصر تنظم ندوة عن التنمر بمدينة الزينية

قالت نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، إنه فى إطار خطة الوحدة لعقد عدة ندوات بالمدارس، نظمت الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمركز ومدينة الزينية ندوة عن التنمر، وذلك بمدرسة الزينية الإعدادية المشتركة.

وتناولت إحدى أهم الإساءات الخمسة وهي اللفظية وتحديدا التنمر وأنواعه الحسى والمعنوى، موضحة أن القرآن والسنة النبوية تنهى عن التنمر والسخرية من الآخرين وضرورة البعد عن هذا السلوك الخاطىء لنكون أفراد محبوبين فى المجتمع، كما شهدت الندوة تفاعل بين الطلاب والمحاضرين.

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حاضر فى الندوة الشيخ عبد الستار محمود حسين موجه عام بإدارة الوعظ بالأقصر ونورة حماد الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة وسحر جاد الكريم عبدون، وعبير منصور مدير الوحدة الفرعية لحماية الطفل بالزينية.



وفى سياق متصل وبالتنسيق مع مكتبة مصر العامة وفى إطار خدمات المكتبة المتنقلة شاركت الوحدة العامة لحماية الطفل فى الجانب التثقيفي والوقائية وذلك بإقامة ندوة عن التحرش وتوعية الاطفال عن انواع الإساءات الخمسة ومنها الإساءة الجنسية والتي يندرج منها التحرش وذلك بمدرسة صلاح الدين الابتدائية.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر وتوجيهات الدكتورة ايمان السبكى مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية.