الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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اقتصاد

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء في الأسواق

اسعار الذهب اليوم،فيتو
اسعار الذهب اليوم،فيتو

 ننشر أسعار الذهب اليوم  الثلاثاء 7 نوفمبر2023، وفقًا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية. 

سعر جرم الذهب عيار 24

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2983 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 21

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2610 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2235جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1740جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20880 جنيه.

أسعار الذهب اليوم، فيتو

حظر التجارة في المعادن الثمينة 

 وأصدر  الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين  التجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

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ونص القرار على أن يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.

 وتشمل الأوراق المقدمة للمصلحة (صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية إن وجدت، بالإضافة إلى بيانات المدير المسؤول).

كما ألزم القرار المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يومًا من تاريخ حدوثه.

 ويقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت اجراء التعديلات.

وشمل القرار أيضًا منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

كما نص القرار على أنه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

 

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