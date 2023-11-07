إزالة حالة تعد بالبناء بدون ترخيص بمدينة الزينية بالأقصر

قام العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، ويوسف سنارى رئيس قرية المدامود قبلى وسامى جاد سكرتير القرية بالمرور وتلاحظ وجود حالة تعدي بالبناء أسوار من الطوب الابيض والا سمنت وعامود من الخرسانة المسلحة بدون ترخيص على مساحة 6متر تقريبا بنجع احمد ابراهيم وتم التعامل معها وإزالتها فى المهد على نفقه المواطن وتم تحرير محضر تنفيذ إزالة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تحت أشراف حجازي النحاس نائب رئيس المركز واحمد أمام مسؤول القسم الفنى.

Advertisements

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم والتصدى للتعديات على أراضى أملاك الدولة وتعليمات.

ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الادوات والمعدات والالات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ