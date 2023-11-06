غدا وزيرة التضامن في زيارة لمحافظة الدقهلية، تعرف على برنامج الجولة

تشهد محافظة الدقهلية غدا زيارة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لوضع حجر أساس مركز التمكين الاقتصادي لصيادي بحيرة المنزلة، ضمن حملة وزارة التضامن " بالوعي مصر بتتغير للأفضل.

ومن المقرر أن يكون في استقبال وزيرة التضامن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وتتضمن الزيارة افتتاح المركز التأهيل بشربين ضمن مبادرة “حياة كريمة” وإطلاق مبادرة “اتوبيس ياله كفالة” بجامعة المنصورة.

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وتأتي زيارة وزيرة التضامن لمحافظة الدقهلية في أعقاب أطلاق الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، المرحلة الأولى لحملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" في قرى حياة كريمة بأربعة محافظات: بنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وعدد من محافظات مصر وذلك بالشراكة مع مؤسسة "حياة كريمة"، بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدى إلى تحسين جـودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" تستهدف كافة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأن الحملة ستركز على نشر الوعى بالموضوعات المستهدفة، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أنه من المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف سيدة من السيدات فى سن الإنجاب، والتى تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة، وأنه سيتم التعاون مع مع الجمعيات الأهلية والمتطوعين، كما أكدت أن الرائدات المجتمعيات سيكون لهن دورا كبيرا فى التوعية وفى حصر بيانات جميع الأسر بالقرى المستهدفة لتشكيل قاعدة بيانات مركزية يتم تحديث بياناتها دوريا على مدار العام.

وأكدت الوزيرة، أن أهم وأخطر التحديات التى تواجه المجتمع المصري فى معركته ضد الفقر والمرض والتطرف تلك الثقافة التى بنيت على التمرد وغياب الوعي، كما أن وراء كل أزمة أو تحدٍ يواجه التنمية شبح اسمه “الوعي”، مشيرةً إلى أن القوة الحقيقية للدولة تكمنُ فى ثقافة شعبها، وأن بقاءَ الدولةِ وتقدمها مرهونٌ بتحضرِ مواطنيها ووعيهم، وأن الثقافةَ المبنيةَ على الوعى الوطنى السليم قادرة على أن تحول المجتمع إلى جنة تتسع للجميع، خاصة أن الوعى ليس مفهوما انعزاليًا ولا إقصائيًا.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الإعلام هو الذراع الأساسي للدولة فى تنمية الوعى وإيجاد مناخ عام يسمح بالتنمية والاستثمار والتعايش السلمى بين أطياف الشعب المختلفة، كما أنه يشكل جزءًا أساسيًا من النسيج الثقافي للمجتمع برمته، إذ أنه يتفاعل ويؤثر في الوجدان والمفاهيم والقيم.

وكانت أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بدء تنفيذ المرحلة الثانية لأكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنيا، حيث من المقرر تنفيذ البرنامج في 8000 مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية خلال العام الدراسي 2023/2024،ة بعد تطبيق البرنامج في 4460 مدرسة كمرحلة أولى خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي.