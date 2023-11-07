الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

تداول 16 ألف طن بضائع و624 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر،
موانئ البحر الاحمر، فيتو

أعلنت  هيئة مواني البحر الأحمر  عن تداول 16 ألف  طن و624 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر وتصدير 5000  طن دقيق عبر ميناء بورتوفيق.

 

تصدير 5000  طن دقيق عبر ميناء بورتوفيق 

وكشف المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 624 شاحنة و100 سيارة، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 348 شاحنة و86 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 276 شاحنة  و 14 سيارة. 

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يستعد ميناء سفاجا اليوم  لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس  فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفينتين دليلة والحرية  ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2200 طن بضائع و175 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لأربع سفن   وهى آيلة، اور، بريدج  وكوين نفرتيتي. 

 

 كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة CECILIA  وعلي متنها 5000 طن دقيق تصدير الي اليمن وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 921 راكب بموانيها.

 

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