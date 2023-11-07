انطلاق مهرجان الأنشطة الطلابية الأول بجامعة الوادي الجديد

انطلقت بملاعب كلية التربية الرياضية بالمقر الجديد لجامعة الوادي الجديد بالكيلو 10 فاعليات المهرجان الرياضي الأول للأنشطة الطلابية والتي تنظمه الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة فى الفترة من 6 وحتى 9 نوفمبر 2023، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وبإشراف وحضور الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وطلاب كليات الجامعة

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وقال الدكتور جمال حسن، إن المهرجان يضم مباريات فى كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة، والكاراتية، وتنس الطاولة، ومصارعة الزراعيين، والوثب الطويل، والكروس فيت (اللياقة البدنية)؛ بالإضافة إلى مسابقات الشطرنج، ومسابقات حفظ القرآن الكريم، والأحاديث الشريفة، والشعر العامي، وشعر الفصحى، والمعلومات العامة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد حرباوي إن إدارة الجامعة تحرص على تقديم كل سبل الدعم لإقامة مثل تلك الفعاليات التى تساهم فى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لإظهار مهاراتهم ومواهبهم الرياضية، وذلك لتأهيل المتميزين منهم للانضمام إلى منتخبات الجامعة والمشاركة فى البطولات الجامعية.

وأضاف أن تنظيم المهرجان الرياضي للأنشطة الطلابية الأول يأتي ضمن خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2023 2024،وأكد الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى أن المهرجان الرياضي يلتقي فيه طلاب الجامعة من مختلف الكليات لممارسة الألعاب الرياضية التى تتناسب مع ميولهم ورغباتهم، ويهدف إلى خلق روح التنافس الشريف فيما بينهم، واستغلال طاقاتهم وتنمية مواهبهم، وغرس قيم الروح الرياضية والانضباط والعمل الجماعي، لرفع الوعي لدى طلاب الجامعة.

وفى نهاية فاعليات المهرجان الرياضي قام رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة والسادة عمداء ووكلاء الكليات بتكريم الفرق الفائزة فى الأنشطة الرياضية فى الألعاب الفردية والجماعية.

وعلى هامش فعاليات المهرجان الرياضى تفقد الدكتور عبد العزيز طنطاوي وعميد كلية الترببة الرياضية ووكلاء الكلية ملاعب كلية التربية الرياضية ووجه معالي رئيس الجامعة بالاهتمام بالملاعب والحفاظ عليها وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها.

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