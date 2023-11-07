الأفعى الخضراء، اكتشاف أخطر أنواع الثعابين في ميانمار

في ميانمار، اكتشف باحثون نوعا جديدا خطيرا من الثعابين، يشكل سمها تهديدًا على حياة البشر، والتي أطلق العلماء عليها اسم أفعى "ويز"، وهي خضراء اللون غالبا.

وقد اكتشف الباحثون أن هذا النوع من الثعابين نوع جديد، عبر استخدام العشرات من العينات المحفوظة، التي تم التقاطها في وسط وجنوب ميانمار.

أفاعي الحفرة

هذا الثعبان هو جزء من جنس”تريميرسوروس” من أفاعي الحفرة، التي يدمر سمها خلايا الدم الحمراء، ويعطل تخثر الدم، ويسبب فشل أعضاء الجسم.

Advertisements

ورغم أنه من غير الواضح بالضبط مدى سمية هذا النوع الجديد، لكن عالم الزواحف والبرمائيات الدكتور جيرنوت فوجل، أكد في دراسة حديثة، أنه سام، وقال، إنه يشكل تهديدًا على حياة البشر.

يهاجم البشر

وأوضح المؤلف المشارك في الدراسة، “تان فان نجوين”، من جامعة “دوي تان” الفيتنامية، أن هذا النوع من الثعابين، يهاجم البشر بشكل متكرر في المناطق الوسطى والجنوبية من ميانمار.. وتم تحديد هذا النوع على أنه جديد بناءً على عوامل مثل لون عينيه وجسمه، بالإضافة إلى الأعضاء التناسلية.

وكشفت دراسة حديثة، عن لدغات ثعابين "ويز"، أن العديد من المرضى يعانون من تورم ومشاكل في تخثر الدم.

ووسط كل 355 حالة، عانت 21 حالة من إصابة كلوية حادة، واحتاجت إحدى هذه الحالات إلى غسيل الكلى، وفق ما أورد موقع "ميترو" الإلكتروني.