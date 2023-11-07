الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

الأفعى الخضراء، اكتشاف أخطر أنواع الثعابين في ميانمار

أفعى ويز تعيش في
أفعى ويز تعيش في ميانمار، فيتو

في ميانمار، اكتشف باحثون نوعا جديدا خطيرا من الثعابين، يشكل سمها تهديدًا على حياة البشر، والتي أطلق العلماء عليها اسم أفعى "ويز"، وهي خضراء اللون غالبا.

وقد اكتشف الباحثون أن هذا النوع من الثعابين نوع جديد، عبر استخدام العشرات من العينات المحفوظة، التي تم التقاطها في وسط وجنوب ميانمار.

أفاعي الحفرة

هذا الثعبان هو جزء من جنس”تريميرسوروس” من أفاعي الحفرة، التي يدمر سمها خلايا الدم الحمراء، ويعطل تخثر الدم، ويسبب فشل أعضاء الجسم.

Advertisements

ورغم أنه من غير الواضح بالضبط مدى سمية هذا النوع الجديد، لكن عالم الزواحف والبرمائيات الدكتور جيرنوت فوجل، أكد في دراسة حديثة، أنه سام، وقال، إنه يشكل تهديدًا على حياة البشر.

يهاجم البشر

وأوضح المؤلف المشارك في الدراسة، “تان فان نجوين”، من جامعة “دوي تان” الفيتنامية، أن هذا النوع من الثعابين، يهاجم البشر بشكل متكرر في المناطق الوسطى والجنوبية من ميانمار.. وتم تحديد هذا النوع على أنه جديد بناءً على عوامل مثل لون عينيه وجسمه، بالإضافة إلى الأعضاء التناسلية. 

وكشفت دراسة حديثة، عن لدغات ثعابين "ويز"، أن العديد من المرضى يعانون من تورم ومشاكل في تخثر الدم.

ووسط كل 355 حالة، عانت 21 حالة من إصابة كلوية حادة، واحتاجت إحدى هذه الحالات إلى غسيل الكلى، وفق ما أورد موقع "ميترو" الإلكتروني.

دراسة حديثة تكشف أسرارا جديدة عن أدمغة الثعابين

أول حالة في العالم، استخراج دودة "الثعابين" حية من دماغ سيدة مسنة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ميانمار أفعى ويز الثعابين أفاعي الحفرة خلايا الدم الحمراء عالم الزواحف والبرمائيات الدكتور جيرنوت فوجل جامعة “دوي تان” الفيتنامية

مواد متعلقة

دراسة حديثة تكشف أسرارا جديدة عن أدمغة الثعابين

أول حالة في العالم، استخراج دودة "الثعابين" حية من دماغ سيدة مسنة

الأكثر قراءة

أخبار مصر: نتنياهو يتحدث عن "فترات توقف" للحرب، انخفاض أسعار السجائر، فيديو كارثي لعشرات جثث الجنود الإسرائيليين داخل مستشفى

الأفعى الخضراء، اكتشاف أخطر أنواع الثعابين في ميانمار

ماذا قال العميد صفوت الزيات عن عملية طوفان الأقصى قبل وفاته؟ (فيديو)

رجاء حسين، دخلت الفن صدفة وعباس فارس حرضها على مسرح الريحاني وفاجعة ابنها سبب طلاقها

اعرف حظك وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 7-11-2023 أبراج السرطان والعذراء والأسد

وزير الأوقاف عن الأحداث في فلسطين: أوقفوا آلة القتل قبل فوات الآوان

جاكرتا ترد على اتهام جيش الاحتلال باستخدام حماس للمستشفى الإندونيسي بغزة

أسعار الجبس اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في السوق المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف حظك وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 7-11-2023 أبراج السرطان والعذراء والأسد

الأفعى الخضراء، اكتشاف أخطر أنواع الثعابين في ميانمار

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 7-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

عمره 13.2 مليار سنة، اكتشاف أقدم ثقب أسود في الكون

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الجبس اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في السوق المصري

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في الأسواق

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

من شاهبندر الفنانين لإلغاء المتابعة.. كيف تطورت علاقة محمد سلام وبيومي فؤاد؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية