الهلال الأحمر الفلسطيني يتسلم 93 شاحنة من المساعدات لغزة ليصل الإجمالي إلى 569 منذ بداية الحرب
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن استلام 93 شاحنة أمس من المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر المصري عند معبر رفح ضمن المساعدات المقدمة من الدول المختلفة من بينهم مصر.
الهلال الأحمر الفلسطيني: تسلمنا 569 شاحنة مساعدات منذ بداية الحرب
واعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الشاحنات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية وادوية ومستلزمات طبية حيث وصل عدد الشاحنات المستلمة حتى اللحظة إلى 569 شاحنة، اي ما يعادل حوالي 33 شاحنة في اليوم الواحد، فيما لم تسمح سلطات الاحتلال بادخال الوقود حتى اللحظة.
75 % من المساعدات مصرية
وكانت كشفت محافظة شمال سيناء قالت إن 75 % من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة مصرية.
وفي هذا السياق أكد محمد سليم المتحدث الرسمي باسم محافظة شمال سيناء، دعم الدولة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف المتحدث الرسمي، في تصريح له، أنه وصل الي قطاع غزة أكثر من 400 شاحنة تحمل علي متنها نحو 6800 طن من المساعدات المتنوعة والأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية والمياه والأغطية والملابس وغيرها، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
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