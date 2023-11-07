رجاء حسين، دخلت الفن صدفة وعباس فارس حرضها على مسرح الريحاني وفاجعة ابنها سبب طلاقها

رجاء حسين ، فنانة من الزمن الجميل قدمت أعمالا على خشبة اعرق المسارح وهو المسرح القومى، كما قدمت أدوارا في أفلام شهيرة على شاشة السينما، محطات صعبة مرت بها بدأته حتى وقعت الصدفة حيث دعيت الى حفل خطوبة عائلى وغنت فيه أغنية " يادبلة الخطوبة " وكان بين الحضور بعض أعضاء برنامج الإذاعة " ساعة لقلبك " فلفتت انظارهم ونصوحها بالعمل في الفن.

عن بدايتها الفنية تقول رجاء حسين: لم أجد نفسي إلا مع المسرح القومي، ولم أحب العمل في المسارح الخاصة، حيث اعتدت أن تفتح الستارة في التاسعة إلا الربع وتغلق بحد أقصى منتصف الليل، أما المسارح الخاصة فيظل العرض مستمرًا حتى الساعات الأولى من الصباح، وهذا لم يكن يناسبني، بخلاف الروايات التي كانت تقدم، وحصلت على شهرتي من خلال خشبة هذا المسرح، وأول رواية عرفتني على الجمهور كانت «سكة السلامة» سنة 1964 بالاشتراك مع سميحة أيوب وتوفيق الدقن، شفيق نور الدين، وعبد المنعم إبراهيم، تبعتها تقريبا جميع اعمال الكاتب سعد الدين وهبة مثل الفرافير، والسبنسة، وطنى عكا وهى من أمجاد المسرح القومى لكنها للأسف لم تسجل للتليفزيون ولم يعرف الجمهور عنها شيئا.

Advertisements

فرقة الريحانى كانت البداية

ولدت الفنانة الفنانة رجاء حسين في مثل هذا اليوم 7 نوفمبرعام 1937 بمحافظة القليوبية، انضمت إلى فرقة الريحاني عام 1958،عملت في الإذاعة والتلفزيون كممثلة في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية.

الفنانة راء حسين

درست رجاء حسين في المعهد العالي للفنون المسرحية، وحاول أحمد حمروش إقناعها بترك مسرح الريحاني والتفرغ للمسرح القومي، فرفضت في البداية، حيث كانت تتقاضي راتبا كبيرا هناك حتى أقنعنها عباس فارس بتفضيل «القومي» فتقدمت باستقالتها لإدارة مسرح الريحاني، وهنا قامت الدنيا ، وتعرض المسرح القومي لانتقادات واسعة وهجمة شرسة من الصحافة والإعلام، ووصفت خلالها بعبارات قاسية، وكان أشهر عنوان كتب: “ المسرح القومي رمرم.. وعين ناس ليسوا خريجين ”، حينها كان راتب رجاء 15 جنيها، الصافي منهم بعد خصم الضرائب 13 جنيها بعد أن كان صافى راتبها في الريحانى 20 جنيها.

أحلام الفتى الطائر

تقول الفنانة رجاء حسين:جاءت انطلاقتى في التليفزيون خلال فترة السبعينيات، وكانت خلال مشاركتي بطولة مسلسل «أحلام الفتى الطائر» مع الزعيم عادل إمام، ثم جاءت مشاركتي في مسلسل «مارد الجبل» سنة 1977 مع نور الشريف ومحمود المليجي، ثم تبعتها بمجموعة من المسلسلات اشهرها ليالى الحلمية، المال والبنون، نوارة، الشهد والدموع، أفواه وأرانب وغيرها.

رجاء حسين مع سيد عبد الكريم فى الشهد والدموع

في السينما اختار المخرج الراحل حسن الإمام الممثلة رجاء حسين للاشتراك في فيلم "قلوب الناس" عام 1954، وقدمت دورًا صغيرًا بالفيلم، كطالبة تزامل الفنانة فاتن حمامة في المدرسة، بعد ذلك اشتركت في عدد من الأفلام منها: حياتى هي الثمن، الليالى الدافئة، أبناء وقتلة ، عودة الابن الضال، حدوتة مصرية، اسكندرية كمان وكمان ، العصفور..لكنها عندما صغرت أدوارها اتجهت الى الدراما.





تزوجت رجاء حسين الممثل سيف عبدالرحمن بعد قصة حب جمعتهما على خشبة المسرح، حيث تعرفت عليه عندما أتت به الفنانة سناء جميل لتعرف المتواجدين عليه كفنان صاعد، وبعدها اعترف لها بإعجابه بها من قبل أن يلتقيا، حتى تكللت قصة حبهما بالزواج، وأنجبا طفليهما كريم وأمل.

سيف عبد الرحمن ورجاء حسين وقصة حب انتهت بالطلاق

بدأ الخلاف بين رجاء حسين وبين سيف عبد الرحمن بدأ في عام 2006، ووقع الطلاق في عام 2007 وكان ابنهم شاهدا على هذا الطلاق، ومع ذلك ظلت علاقتهما ممتازة حتى إن الناس كانوا يظنون أنهما لا يزالان متزوجان، وظلت الأمور بينهما على هذا النحو حتى عام 2014 وهو العام الذي توفي فيه ابنها، وتعلق رجاء على ذلك وتقول إنها حافظت على العلاقة الجيدة بينها وبين سيف عبد الرحمن، وحافظت على الكيان الأسري المشترك بينهما.

وقالت الفنانة الراحلة في تصريحات سابقة إن فاجعة وفاة الابن عن عمر 43 سنة 2014، كانت سببًا رئيسيًا في إعلان انفصالها، لأنها "فقدت الدافع" لاستمرار زواجها.

علاقة طيبة بعد الطلاق

أما الفنان سيف عبد الرحمن، فقد قال في إحدى اللقاءات التليفزيونية إن طليقته الفنانة رجاء حسين شريكة عمره وكانت نعم هي الأم والزوجة أن لها “معزة” خاصة لديه وأنها حافظت عليه وعلى أبناءه وقد قامت بتربيتهم، وأكد أنها تحملته كثيرًا لأنه كان “بيتشاقى” كثيرًا، وفيما يتعلق بأن فكرة زواجه الثاني كانت فكرتها هي وأنها من كانت تلح عليه في 2006 لأنها تعلم أنه لا يستطيع أن يعيش وحيدًا فعقبت رجاء على حديثه قائلة "أيوه أنا اللى قلتله يتجوز بدل المسخرة ".