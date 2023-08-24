الخميس 24 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

سيف عبد الرحمن يكشف سر ابتعاده عن التمثيل وعلاقته مع يوسف شاهين (فيديو)

الفنان سيف عبد الرحمن،
الفنان سيف عبد الرحمن، فيتو

سيف عبد الرحمن، كشف الفنان سيف عبدالرحمن سر ابتعاده عن السينما المصرية، مؤكدًا أن السبب الأساسي عدم مناسبة وملائمة الأدوار التي تعرض عليه والتي لا تضيف لتاريخه الفني.

 

موهبة التمثيل

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “إي تي سي”: "مفيش حد مش عايز يشتغل، التمثيل حاجة حلوة ربنا وهبهاني، واشتغلت فجر يوم جديد مع يوسف شاهين وثناء جميل في بدايتي؛ والبوسطجي مع شكري سرحان وحسين وكمال، وفيلم نادية مع السندريلا سعاد حسني، وأحمد بدرخان، فلما ربنا يديك الموهبة وهذه البداية المشرفة، لازم أحافظ عليها وأقدم ما تستحقه ليس هناك سبب يجعلني أقدم عمل لا يضيف لتاريخي”.

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أعمال سيف عبد الرحمن

وتابع: "قدمت ٧٠ عملًا فنيًّا بداية من أدوار البطولة ومع التقدم في السن أقدم دور الأب والأخ والجد وعرض عليَّ دور ضيف الشرف ولكن أدوار ملقتهاش مناسبة ليَّ".

 

أول لقاء مع يوسف شاهين

ولفت: "كنت أحد مؤسسي الفرقة القومية للفنون الشعبية التي أسسها ثروت عكاشة، وكان شاهين كان يبحث عن شاب، وفعلًا كان مختار نجم مشهور إلا أن ثناء جميل قالت عايزة شاب ملامحه مصرية وابن بلد، وحضر يوسف شاهين لمسرح البالون وكنت مع الفرقة القومية للفنون الشعبية فلفت نظره وأعجب بي".

درس يوسف شاهين

ولفت إلى أنه تعلم من يوسف شاهين حب العمل والتفاني فيه، وعشق الأدوار التي يقدمها.

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في وقت سابق، تحدث الفنان سيف عبد الرحمن عن حالته المادية خلال الفترة الحالية، خصوصًا بعد ابتعاده عن الساحة الفنية لفترة ليست قليلة.

وقال الفنان سيف عبد الرحمن في تصريح خاص لـ"فيتو": “مع الأسف أنا لا أعلم أسباب ابتعادي عن الساحة الفنية ولكني بفضل الله ميسور ماديًّا وعايش على معاشي من وظيفتي كمدير عام.. بس مش سعيد عشان ما بشتغلش الفنان حياته الشغل".

وكان رد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في وقت سابق على بعض الفنانين الذين يشكون من تدني معاشهم النقابي، وعدم الاستعانة بهم فى أعمال فنية، قائلًا: "كل الفئات اللي في الدنيا فيها كده ونرفض المتاجرة بالفنانين".

وقال زكي، في مداخلة هاتفية سابقة  مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "هناك نقابات كثيرة معاشات أعضائها منخفضة جدًّا، والمهن التثميلية نقابة مثل غيرها، وتقدمنا بقانون لتعظيم موارد النقابة وزيادتها وتم رفضه".

 

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