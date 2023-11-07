الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 07-11-2023 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

 

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود  طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

 

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 07 -11-2023 في مصر

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 7 - 11 -2023 بالبحيرة

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم  على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

Advertisements


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 19 والعظمى 30


العاصمة الإدارية: الصغرى 20 والعظمى 30


6 أكتوبر: الصغرى 19 والعظمى 31


بنها: الصغرى 20 والعظمى  30


الإسكندرية: الصغرى 19 والعظمى 28


العلمين الجديدة: الصغرى 19 والعظمى 28


مطروح: الصغرى 19 والعظمى 27


سيوة: الصغرى 17   والعظمى 29


كاترين الصغرى 14 والعظمى 26


بورسعيد الصغرى 20 العظمى 28


الزقازيق: الصغرى 20  لعظمى 30


الإسماعيلية الصغرى 19 والعظمى  31


السويس: الصغرى 20 والعظمى 31


شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 35


الغردقة الصغرى 24 والعظمى 34


الفيوم: الصغرى 19 والعظمى 32


بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 32


المنيا: الصغرى 17 والعظمى 32


أسيوط الصغرى 18 والعظمى 33


سوهاج الصغرى  19 والعظمى 34


الأقصر الصغرى 21  والعظمى 37


أسوان: الصغرى 23 والعظمى 37


كيفية قياس درجات الحرارة في الظل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروطًا موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهي:

١-وجود جهاز الترمومتر في صندوق خشبي ينفذ من خلاله الهواء.

٢-لا يتأثر بالرياح.

٣- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل  ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء في حيز هوائي غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل أخرى، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة في الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التي يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وأيضًا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة توقعات حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 07 -11-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 07-11-2023 في مصر

أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

تصل لحد الضباب، الأرصاد تحذر من الشبورة على هذه الطرق غدا

الأرصاد تحذر: رعد وبرق في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم الإثنين 06-11-2023 في مصر

الأكثر قراءة

ماذا قال العميد صفوت الزيات عن عملية طوفان الأقصى قبل وفاته؟ (فيديو)

هيثم أحمد زكي، محطات أحزان في حياته تصل لحد المأساة، وجريمة قتل طاردته قبل وفاته

رجل أعمال ألماني يكشف سبب إلغاء زيلينسكي الانتخابات الرئاسية في بلاده

شركة سيلينا جوميز تعلن تبرعها لفلسطين ونجمة داود

الصحفيين تعقد اليوم مؤتمرها الثاني لتوثيق جرائم الاحتلال

اليوم، وزيرة التضامن في جولة داخل محافظة الدقهلية

لحظة تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية لجيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم طولكرم (فيديو)

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في السوق المحلي

Advertisements

منوعات

المزيد

عمره 13.2 مليار سنة، اكتشاف أقدم ثقب أسود في الكون

الروبوت المعلم نور يلفت الأنظار بمعرض النقل الذكي (صور وفيديو)

بمشاركة مصر للطيران، انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM

8 أعمال تعرض لأول مرة في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في السوق المحلي

بالأسعار، طرح أراضي عمراني متكامل للتخصيص الفوري

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من شاهبندر الفنانين لإلغاء المتابعة.. كيف تطورت علاقة محمد سلام وبيومي فؤاد؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية