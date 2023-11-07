محمد يوسف: مستوى الأهلي سيتطور تدريجيا

الأهلي، أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن الفريق الأحمر بدأ الموسم بمواجهة قوية أمام اتحاد العاصمة ولم يكن موفقًا وخسر لقب كأس السوبر الإفريقي وهو ما أثر في الفريق سلبا، ثم خاض الفريق مباراتين في الدوري المصري وفاز بهما، وبعدها خاض منافسات قوية في بطولة الدوري الإفريقي.

الأهلي لم يكن مستعدًّا للدوري الإفريقي

وقال في تصريحات تليفزيونية: "خوض بطولات قوية في بداية الموسم لم يكن جيدًا بالنسبة للأهلي، والفريق تأثر بعد الخسارة أمام اتحاد العاصمة، ثم خاض منافسات الدوري الإفريقي في وقت صعب أيضا والفريق لم يكن في أفضل حالاته فنيًّا".

Advertisements

وأضاف: "قرار كولر بالتدوير والدفع ببعض اللاعبين في لقاء المقاولون العرب أمر جيد، خصوصًا مشاركة أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست بشكل أساسي، والمدير الفني يسعى لإعادة لاعبيه للمنافسة بقوة ولازال لديه العديد من البطولات المحلية والقارية هذا الموسم".

مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، فيتو

أداء الأهلي سيتصاعد تدريجيًّا

وأكمل: "من الوارد لأي فريق خسارة بطولات كما حقق الفريق خمس ألقاب الموسم الماضي، وأداء الأهلي سيتصاعد باستمرارية المباريات المحلية خلال الفترة المقبلة، وكولر سيوسع قاعدة اختيارات اللاعبين الأساسيين، وأفضل شئ يقوم به هو توسيع المنافسة بين اللاعبين وعدم التأثر بغياب أي لاعب، خصوصا في خط الوسط".

وزاد: "كولر سيعمل الفترة المقبلة على إيجاد المنافسة بين اللاعبين، لرفع مستوى اللاعبين، وجمهور الأهلي دائمًا لا يتقبل الهزيمة ويريد الفوز بكل الألقاب، وهذا أمر غير طبيعي ولا يتكرر كثيرا أن يتوج الفريق بكل بطولة يشارك فيها".

الأهلي يواجه سيراميكا

يواجه النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا غدًا الأربعاء في الرابعة مساء على إستاد المقاولون في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

وفي التقرير التالي، نعرض لكم خريطة إصابات الأهلي قبل مواجهة سيراميكا في الدوري.

خريطة إصابات الأهلي قبل مواجهة سيراميكا في الدوري

_ خاض محمود متولي المران الجماعي ومن المنتظر أن يرى مارسيل كولر تقريرًا عن حالته الصحية ومن ثم الحكم على إمكانية تواجده في المباراة من عدمه.

_ينتظر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرًا طبيًّا بشأن تحديد موقف علي معلول الظهير الأيسر للفريق من التواجد في مباراة سيراميكا كليوباترا بعد غد الأربعاء، ويعاني معلول من الإصابة على مستوى العضلة الخلفية حيث ينفذ اللاعب برنامج تأهيل للتعافي من الإصابة.

_قالت مصادر داخل الأهلي: إن فرص انضمام عمرو السولية لاعب الأهلي إلى قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا بعد غد الأربعاء تبدو ضعيفة خاصة أن اللاعب ما زال في حاجة لمزيد من الوقت لإعلان جاهزيته وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية البدنية أمس الأحد.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيراميكا

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات، صلاح محسن، بيرسي تاو.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.