الشاعر تامر حسين عن تتر مسلسل صوت وصورة: الكلمات بتعبر عن اللي احنا عايشينه

علق الشاعر الغنائي تامر حسين على أغنية “لسه نفسنا طويل”، تتر مسلسل صوت وصورة التي تقوم ببطولته الفنان حنان مطاوع، مؤكدًا أن كلمات أغنية التتر تشبه الأحداث الصعبة الحالية.

تامر حسين يعلق على تتر مسلسل صوت وصورة

وقال تامر حسين من خلال موقع “إنستجرام”: "سبحان الله كلمات الأغنية دي بتعبر عن كل اللي عايشينه دلوقتِ.. من حزن لوجع لحبة أمل يعيشنا.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

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وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محامي ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.