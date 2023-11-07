المهن التمثيلية توقف التعامل مع 6 فنانين شباب شاركوا في أعمال فنية دون تصاريح
قرر مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي إيقاف التعامل مع عدد من الممثلين الشباب الذين ظهروا مؤخرًا في عدد من الأعمال الفنية بالمخالفة لقواعد وقوانين النقابة.
نقابة المهن التمثيلية
وضمت القائمة كلًّا من: "علي السبع، لينا إيهاب، بسمة نبيل، أحمد أزعر، منة صلاح، أحمد طاهر".
بيان نقابة المهن التمثيلية
وجاء في بيان النقابة: "تم منعهم من الحصول على تصاريح عمل من النقابة لعدم احترامهم لقواعد وقوانين النقابة وذلك لمشاركتهم في العديد من الأعمال الفنية دون قيامهم بالحصول على التصاريح اللازمة من النقابة".
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