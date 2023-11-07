برلماني يطالب بإعادة المستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم أو استقالة الوزير

كشف النائب علاء سليمان، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب مساء أمس، بحضور وزير التربية والتعليم د. رضا حجازي، لمناقشة أزمة استبعاد نحو 14 ألف متسابق بـ مسابقة الـ 30 ألف معلم.

وقال سليمان في تصريح خاص، إن الوزير حاول تقديم مبررات لاستبعاد هؤلاء المتسابقين، إلا أنها كانت دون جدوى، نظرًا لأنها لم تتم بناء على معايير واضحة ومحددة للاختيار والتقييم.

وزارة المالية

وأضاف عضو المجلس، أنه أعلن رفضه لتلك المبررات لا سيما أن وزارة المالية وفرت تمويل كل الدرجات.

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وتابع النائب علاء سليمان، طالبت خلال الاجتماع بتعيين المستبعدين من المسابقة، أو يتقدم الوزير باستقالته من منصبه، نظرًا لأن هناك حالة احتقان وغضب عامة في الشارع المصري بين حالات المستبعدين، نظرًا لشعورهم بالظلم، وضياع مستقبلهم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة منح هؤلاء المستبعدين فرصة ثانية في الاختيار بشفافية إعمالًا لمبدأ المساواة.

لجنة التعليم والبحث العلمي

وناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، في اجتماعها أمس، مع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من بعض الأعضاء بشأن المستبعدين من مسابقة الـ30 ألف معلم.

من جانبها، قالت أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: أن هناك انفراجة في ملف المستبعدين من مسابقة الـ30 ألف معلم، بعد مناقشات مطولة داخل اللجنة بين النواب والوزير وفي ضوء طلبات الإحاطة المقدمة، حيث تم تأكيد أنه سيتم إعادة الاختبار لمن لم يجتاز التدريبات سواء لعدم حصوله على الحد الأدنى، أو للوزن الزائد، أو الحمل.

اجتياز الاختبار والتدريبات

وفيما يتعلق باستلام العمل لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات، أشارت إلى أنه تم تأكيد تسلمهم شهادة اجتياز التدريب، وبعدها تسلم العمل.

وأوضحت أن هناك مجموعة من المتقدمين في المسابقة، الذين اجتازوا اختبارات الجهاز المركزي التنظيم والإدارة ولم يجتازوا التدريبات وهي جزء أساسي من التعيين.

وأشارت إلى أن من تقدموا لهذه المسابقة عددهم 140 ألفًا، حضر اختبارات التنظيم والإدارة 90 ألفًا، نجح منهم 25%، وبعدما اجتازوا الاختبار حصلوا على تدريب، وكان عندهم اختبارات تدريبية يجب اجتيازها، وعددهم يتجاوز 16 ألفًا، وعدد الذين لم يجتازوا الاختبارات 12 ألفًا، من بينهم سيدات حوامل.

وقالت: سيكون هناك فرصة أخرى لاجتياز التدريبات، وإذا اجتازوها يتم تعيينهم، متابعة: ووفقًا لما أكده وزير التربية والتعليم، بالنسبة لأصحاب الوزن الزائد لديهم فرصة أخرى، وهم الذين يزيد وزنهم عن الوزن الطبيعي بـ30 كيلو، أمامهم فرصة ثانية لاجتياز التدريب.

وأوضحت النائبة أن هناك ممن تقدموا في هذه المسابقة مجموعة لم تكن قد وصلت إلى الحد الأدنى لمجموع النجاح، هؤلاء لديهم فرصة لإعادة الاختبارات التي لم ينجحوا فيها، بالتالي كل من لم يجتازوا اختبارات في المرحلة الثانية أمامهم فرصة ثانية لإعادة هذه الاختبارات، وأمامهم فرصة للتعيين إذا نجحوا.

وزير شؤون المجالس النيابية

وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية: نهدف لتحقيق المصلحة العامة، ونعلم ما يدور بدوائر النواب ومطالبتهم بتوضيح أسباب الاستبعاد، ونبتغي معًا الوصول إلى المصلحة العامة، والرد على استفسارات الأعضاء في هذا الشأن وإجلاء الحقائق للرأي العام.

جدير بالذكر، أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب قد وجه لجنة التعليم والبحث العلمي بضرورة عقد اجتماع لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب حول موضوع المستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم.