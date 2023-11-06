الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رياضة

طرد و3 أهداف ملغاة، تشيلسي وتوتنهام يتعادلان 1-1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي (فيديو)

تشيلسي وتوتنهام،
تشيلسي وتوتنهام، فيتو

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق تشيلسي مع نظيره توتنهام بنتيجة 1-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في قمة منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". 

أهداف مباراة تشيلسي وتوتنهام

سجل هدف توتنهام اللاعب ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 6، بينما تعادل لـ تشيلسي اللاعب كول بالمير من ضربة جزاء في الدقيقة 35.

وشهد الشوط الأول طرد اللاعب روميرو في الدقيقة 33، كما تم إلغاء 3 أهداف في اللقاء عن طريق الفار بواقع هدفين لـ تشيلسي وهدف لـ توتنهام.

وكان بوكيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي وأنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنهام، أعلنا تشكيل فريقهما للمباراة التي تجمعهما في قمة منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”. 

 

تشكيل توتنهام

في حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، أودوجي.

خط الوسط: يفيس بيسوما، بيبي ماتر سار، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هيونج مين سون، جونسون.

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تشكيل تشيلسي

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل، جيمس.

في خط الوسط: كونو كالاجير، مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز.

في خط الهجوم: كول بالمر، نيكولاس جاكسون، رحيم ستيرلينج.

نتائج الجولة العاشرة للدوري الانجليزي 

فوز توتنهام على كريستال بالاس  2-1

فوز برينتفورد على تشيلسي 2-0

فوز أرسنال على شيفيلد يونايتد 5-0

فوز بورنموث على بيرنلي 2-1

تعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد 2-2

فوز إيفرتون على وست هام 1-0

تعادل برايتون وفولهام 1-1

فوز ليفربول على نوتنجهام 3-0

فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 3-0 

تغريم مدرب تشيلسي
 

من ناحية أخرى قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم خيسوس بيريز، مساعد ماوريسيو بوكيتينو في تشيلسي 4 آلاف جنيه إسترليني، كما سيغيب عن مباراة البلوز أمام توتنهام، بسبب سلوك غير مناسب في لقاء برينتفورد. تغريم مدرب تشيلسي 4 آلاف جنيه إسترليني.

وتم طرد بيريز في المباراة التي خسرها البلوز أمام برينتفورد بهدفين نظيفين السبت الماضي، وأكد الاتحاد الإنجليزي، العقوبة.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيان، أن خيسوس بيريز أقر بسلوكه، وتقبل العقوبة.


وقال بوكيتينو إن مساعده يستحق الغرامة لأنه "خالف القواعد"، عندما دخل المنطقة الفنية لبرينتفورد، من أجل استئناف اللعب بسرعة.

وأضاف المدرب الأرجنتيني "اعتذر لفريق برينتفورد وجهازه الفني، أعلم أن خيسوس وقع في خطأ، وكان يريد تحقيق الفوز ومساعدة الفريق وإحضار الكرة للعب بسرعة".

ونوه "أحب هذا النوع من السلوك، لكن لا يجب نسيان أن هناك قاعدة جديدة، وفي حال دخولك منطقته الفنية، سيطردونك".

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