الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وكيل تعليم الوادي الجديد يبحث مع مديري الإدارات التعليمية سد العجز في مختلف التخصصات بالمدارس

إجتماع تعليم الوادي
إجتماع تعليم الوادي الجديد، فيتو

ترأس المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا ومديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وموجهي عموم المواد الدراسية المختلفة بحضور مجموعة من قيادات التعليم بالمحافظة.

استهل اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا هجمات الكيان الصهيوني على قطاع غزة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم  بواسع رحمته ومغفرته.


وتحدث  المهندس سيد، خلال الاجتماع عن ماتم رصده خلال الفترة الماضية من إيجابيات وسلبيات  حيث وجه  بتكثيف المتابعات الميدانية بالمدارس فى جميع الإدارات التعليمية وخاصة المناطق النائية والبعيدة وتقديم كافة سبل الدعم لهم والتواجد بالمدارس من قبل المتابعين والمختصين والموجهين منذ بدء فعاليات الطابور المدرسى حتى نهاية اليوم الدراسى وحال وجود أي مشكلات يجرى تذليلها بشكل فوري.

Advertisements

وأشار إلى استمرار العمل  بمنظومة المتابعة  الإلكترونية لزيارات الموجهين لمدارس المحافظة  ، وتتم المتابعة لحظة بلحظة من خلال رابط إلكتروني يشتمل على (تسجيل ساعة الدخول _ رصد الإيجابيات _ رصد السلبيات _ التوصيات ).


- تسجيل خطوط السير المسجلة أسبوعيا مسبقًا على قاعدة بيانات الإدارة وإرسالها للمديرية.


-  ضرورة متابعة حيثيات زيارات الموجهين بالمدارس، من مديرى الإدارات التعليمية والمعنيين  بديوان  المديرية (On line ) وعمل تقرير أسبوعي عن الايجابيات وما تم من إجراءات حال  رصد أي مشكلات.

 

وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد، على التزام جميع العاملين بالحقل التعليمي بالزي الموحد ومن يخالف ذلك يتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وناقش وكيل التعليم بالمحافظة مع الحضور سد العجز في مختلف التخصصات وبجميع مدارس المحافظة لاستقرار العملية التعليمية وتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب

وفى ختام اللقاء استمع وكيل التعليم بالمحافظة، لعدد من الآراء والمقترحات المقدمة من الحضور ومناقشتها موجها بضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح العمل  بما يتوافق مع الهدف المنشود تخريج أجيال مستقبلية واعدة نفخر بها جميعًا على مر السنوات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محافظة الوادى الجديد تعليم الوادى الجديد وكيل التعليم بالوادى الجديد مديرى الادارات التعليمية الوادى الجديد

مواد متعلقة

محافظ الوادي الجديد يبحث مطالب المواطنين حول مشروع آبار الشباب بالداخلة

اختبار إملاء لقياس مستوى طلاب مدارس الابتدائية والإعدادية بالوادي الجديد

كلية الزراعة بالوادي الجديد تفوز بجائزة أحسن بوستر في مؤتمر مستقبل الثروة الحيوانية

زراعة جامعة الوادي الجديد تشارك في "مؤتمر مستقبل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي"

القباج والزملوط يفتتحان مشروع قرى آمنة غذائيا بواحة الفرافرة بالوادي الجديد (صور)

القباج تسلم 200 مشروع صغير للمرأة المعيلة والعمالة الزراعية غير المنتظمة بالفرافرة

الأكثر قراءة

لحظة تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية لجيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم طولكرم (فيديو)

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في الأسواق

عبد الجليل: كثرة الألقاب أحدثت هزة في شخصية كولر ولاعبو الأهلي بدأوا يتمردون عليه

بالأسعار، طرح أراضي عمراني متكامل للتخصيص الفوري

مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع قرار لوقف القتال في غزة

هجوم بالمسيرات الانتحارية على القوات الأمريكية بسوريا والعراق وصفارات الإنذار تدوي في قنصلية أمريكا بأربيل

الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني باستخدام 17 طائرة مسيرة فوق القرم والبحر الأسود

فيتوريا يضع خطة تحقيق حلم التأهل لمونديال 2026.. مباراتا جيبوتي وسيراليون تحسمان مستقبل الخواجة مع الفراعنة

Advertisements

منوعات

المزيد

الروبوت المعلم نور يلفت الأنظار بمعرض النقل الذكي (صور وفيديو)

بمشاركة مصر للطيران، انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM

8 أعمال تعرض لأول مرة في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

الاتحاد السعودي يعلن رسميا تميمة كأس العالم للأندية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 6-11-2023 في ختام التعاملات

اليوان الصيني يحقق مكاسب على حساب الجنيه في تعاملات المساء اليوم

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الاثنين 6-11-2023

المزيد

انفوجراف

من شاهبندر الفنانين لإلغاء المتابعة.. كيف تطورت علاقة محمد سلام وبيومي فؤاد؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية