وكيل تعليم الوادي الجديد يبحث مع مديري الإدارات التعليمية سد العجز في مختلف التخصصات بالمدارس

ترأس المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا ومديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وموجهي عموم المواد الدراسية المختلفة بحضور مجموعة من قيادات التعليم بالمحافظة.

استهل اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا هجمات الكيان الصهيوني على قطاع غزة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته.



وتحدث المهندس سيد، خلال الاجتماع عن ماتم رصده خلال الفترة الماضية من إيجابيات وسلبيات حيث وجه بتكثيف المتابعات الميدانية بالمدارس فى جميع الإدارات التعليمية وخاصة المناطق النائية والبعيدة وتقديم كافة سبل الدعم لهم والتواجد بالمدارس من قبل المتابعين والمختصين والموجهين منذ بدء فعاليات الطابور المدرسى حتى نهاية اليوم الدراسى وحال وجود أي مشكلات يجرى تذليلها بشكل فوري.

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وأشار إلى استمرار العمل بمنظومة المتابعة الإلكترونية لزيارات الموجهين لمدارس المحافظة ، وتتم المتابعة لحظة بلحظة من خلال رابط إلكتروني يشتمل على (تسجيل ساعة الدخول _ رصد الإيجابيات _ رصد السلبيات _ التوصيات ).



- تسجيل خطوط السير المسجلة أسبوعيا مسبقًا على قاعدة بيانات الإدارة وإرسالها للمديرية.



- ضرورة متابعة حيثيات زيارات الموجهين بالمدارس، من مديرى الإدارات التعليمية والمعنيين بديوان المديرية (On line ) وعمل تقرير أسبوعي عن الايجابيات وما تم من إجراءات حال رصد أي مشكلات.

وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد، على التزام جميع العاملين بالحقل التعليمي بالزي الموحد ومن يخالف ذلك يتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وناقش وكيل التعليم بالمحافظة مع الحضور سد العجز في مختلف التخصصات وبجميع مدارس المحافظة لاستقرار العملية التعليمية وتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب

وفى ختام اللقاء استمع وكيل التعليم بالمحافظة، لعدد من الآراء والمقترحات المقدمة من الحضور ومناقشتها موجها بضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح العمل بما يتوافق مع الهدف المنشود تخريج أجيال مستقبلية واعدة نفخر بها جميعًا على مر السنوات.