الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

بعد تجسيدها دور قعيدة، هبة مجدي تتبرع بـ 30 كرسيا متحركا لذوي القدرات الخاصة

هبة مجدي، فيتو
هبة مجدي، فيتو

عقب تجسيد الفنانة هبة مجدي  دور قعيدة في مسلسلها الأخير عيشها بفرحة ضمن حكايات مسلسل 55 مشكلة حب.. قررت أن تتبرع بـ 30 كرسي متحرك لذوي القدرات الخاصة لوزارة التضامن الاجتماعي..

وفى وقت سابق.. أكدت الفنانة هبة مجدي أنها ما زالت تريد تقديم أدوار مختلفة وجديدة للجمهور سواء في السينما أو الدراما وذلك بعد نجاحاتها المختلفة خلال مشوارها الفني.

أدوار هبة مجدي تريد تقديمها 

وقالت هبة مجدي في تصريح خاص لفيتو:"  عندي حجات كتير جدا لسه معملتهاش وعايزة أعملها وماينفعش أحرقها علشان ممكن يكون دور محدش عمله".

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ومن ناحية أخرى، كشفت الفنانة هبة مجدي، قصة حبها لزوجها المطرب محمد محسن، قائلة:"مسرحية ليلة من ألف ليلة شهدت حبنا وكان فيها استعراض وكوميديا واستعراض وكل يوم كنت بغني وبمثل بمشاعري مع البطل اللي هو محمد محسن الخليفة وانا بنت الشحات، حينها اتولد حبنا".

 

 

قصة حبة هبة مجدي ومحمد محسن

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "مساء دي ام سي" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري بقناة "دي ام سي" محمد محسن حساس وصوته مفيش زيه والمشاعر اللي ما بينا في مسرحية ليلة من ألف ليلة، خدتنا لدنيا تانية واتولد خلال العروض قصة حب ما بينا".

 

تورتة يحيى الفخراني

وتابعت:"مكنش فيه وقت اننا نعمل خطوبة علشان كل يوم كنا بنعرض ففجأة الفنان يحيى الفخراني جابلنا تورتة كبيرة قوي ودخلها ودخلنا مسكنا واحنا بنحيي الجمهور ولبسنا الدبل قدام الجمهور واحتفلنا بالخطوبة مع الجمهور".
 

خطوبة هبة مجدي ومحمد محسن

وأكملت:"كل حاجة كانت بصدق ومش مترتبة والمسرح القومي له قوانين وهيبته بس الناس كلها كانت فرحانة ومتعايشة معانا لما احتفلنا انا ومحمد محسن بخطوبتنا".
 

فرح محمد محسن وهبة مجدي

ولفتت:"بعد 7 شهور من عرض المسرحية اتخطبنا وبعد 6 شهور اتجوزنا برضو علي المسرح، والفنان يحيى الفخراني وقع علي عقد القران واحتفلنا علي خشبة المسرح مع الجمهور وده كان الفرح بتاعي".

 

في وقت سابق، نشر المطرب محمد محسن صورة رومانسية له برفقة زوجته الفنانة هبة مجدي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وتفاعل مع الصورة عدد من جمهور ومتابعي محمد محسن، بالإعجاب والتعليقات الإيجابية.

 

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55 مشكلة حب الفنانة هبة مجدي المطرب محمد محسن حكاية عيشها بفرحة مسلسل 55 مشكلة حب

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