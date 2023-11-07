زي النهارده، مولد تروتسكي مؤسس الجيش الأحمر الأسطوري في روسيا

في مثل هذا اليوم من عام 1879 ولد ليون تروتسكي، القائد والمفكر الشيوعي الشهير، وأحد أبرز زعماء الثورة البلشفية في روسيا، ومؤسس الجيش الأحمر والمذهب التروتسكي العالمي.

نشأة وحياة تروتسكي

ولد تروتسكي واسمه الأصلي ليف برونشتاين في أوكرانيا بالإمبراطورية الروسية لعائلة يهودية من والدين يهوديين من أصحاب العقارات وأجاد في طفولته اللغتين الروسية والأوكرانية بالإضافة إلى لهجة الإقليم الألماني الشمالي. وأمضى السنوات التسع الأولى من حياته في مزرعة العائلة وترعرع في أيام شبابه ودراسته بالمدارس الثانوية.

Advertisements

في عام 1896 وقبل أن يتخرج كان تروتسكي قد انضم إلى إحدى الجمعيات الثورية بمدينة نيكولايف الأوكرانية والتي قامت بالدعاية للأفكار الثورية بين العمال.

كما شارك عام 1897 بتأسيس اتحاد العمال في جنوب روسيا. وتم اعتقاله عام 1898 بتهمة الاشتراك في قيادة عدد من التظاهرات والإضرابات العمالية وطبع الكتابات الممنوعة في «نيكولاييف»، واحتجز في السجن مدة سنتين ثم نفي إلى مقاطعة إركوتسك في سيبيريا لمدة أربع سنوات بدون محاكمة.

هرب من المنفى عام 1902 إلى خارج روسيا حيث سمى نفسه بـ «تروتسكي» أثناء هروبه حيث كان اسم تروتسكي هو اسم حارس السجن الذي أودع فيه في سيبيريا، ومنذ ذلك التاريخ، عمل تروتسكي دون كلل أو تعب، وعلى نطاق واسع، لأجل الفكرة التي أوقدها كارل ماركس.

نظرية تروتسكي الثورية العالمية

في عام 1905 وضع تروتسكي نظرية الثورة الدائمة التي يجب أن تتعدى حدود روسيا إلى أنحاء العالم، وتدعو إلى إشعال ثورات متتالية في بلدان مختلفة لتقوم الثورة العالمية التي صارت أساس قوّة وسلطة النخبة الشيوعية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية بعد عام 1918.

أشاد فلاديمير لينين بنشاط تروتسكي الثوري وعينه عضوا في هيئة تحرير صحيفة «أسكرا» (الشرارة) التي كانت توزع بطريقة سرية بين عمال روسيا في مدنها الكبرى.

في عام 1905 اندلعت الثورة في روسيا وعاد تروتسكي من فنلندا إلى الإمبراطورية الروسية ليترأس مجلس نواب العمال في مدينة سانت بطرسبرج.

ألقي القبض على تروتسكي عام 1907 بعد فشل الثورة وأصدرت المحكمة حكمها بنفيه إلى سيبريا مدى الحياة مع تجريده من جميع حقوقه المدنية، غير أنه ما لبث أن هرب إلى أوروبا الغربية ومنذ ذلك الحين وحتى عام 1917، عندما قاد مع لينين الثورة الروسية، ظلّ تروتسكي يشكّل القوة الكامنة المنفيّة لثورة البروليتاريا العالمية.

خلال وجوده في السجن، انتهى من صياغة نظريته عن «الثورة الدائمة» في مقالة بعنوان «نتائج وتوقعات». أمضى الفترة ما بين عام 1907 و1914 مع ناتاليا سيدوفا وولديهما ليون وسيرجي في فيينا حيث أصدر مجلة برافدا (الحقيقة).

قصة بناء الجيش الأحمر

بعد قيام ثورة أكتوبر في روسيا وتولي البلاشفة السلطة في سانت بطرسبرج شغل تروتسكي منصب وزير الحربية ورئيس المجلس العسكري الثوري في جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية. واتخذ تروتسكي خطوات رامية إلى استعادة القدرة القتالية للجيش الأحمر الذي انهار إثر توقيع اتفاقية السلام الانفصالية مع ألمانيا.

بنى تروتسكي الجيش الأحمر من وحدة قوامها 15 ألف جندي، ليصبح بعدها تعداد الجيش الأحمر مليون مقاتل خلال الحرب الأهلية التي تلت قيام الثورة.

كان تروتسكي منظرًا رئيسيًّا لسياسة الإرهاب الأحمر التي رأها بمنزلة أداة أساسية لقمع طبقة محكوم عليها بالموت على حد تعبيره. ومارس تروتسكي مبادئ الصراع الطبقي على كافة الاصعدة.

كان تروتسكي يسعى دومًا إلى تولي زمام السلطة في الحزب والدولة. لكن لينين الذي حظي في مرحلة الثورة والحرب الاهلية بشعبية أكبر منه حال دون وقوع ذلك.

بعد موت لينين عام 1924م لم يحضر تروتسكي الجنازة لعدم تواجده في المدينة وقتها، فيما أعلن ستالين نفسه خليفة للزعيم واتهم تروتسكي بقلة الاحترام للينين، فاحتدم الصراع من أجل السلطة بينه وبين ستالين.

وفي عام 1926م تم اعفاء تروتسكي عن العضوية في المكتب السياسي في الحزب البلشفي بتهمة النشاط المعادي للحزب وجرى نفيه من الحزب الشيوعي من قبل ستالين وتم إعدام أنصاره كلهم على يد ستالين في ثلاثينات القرن الماضي.

وفي عام 1932م تم نزع جنسية الأتحاد السوفيتي عن تروتسكي، فانتقل إلى فرنسا ثم إلى الدنمارك والنرويج عام 1935م. ثم اعتقلته الحكومة النرويجية وصادرت مؤلفاته كلها خشية لتأثيره السلبي على الوضع الداخلي في البلاد. واضطر إلى مغادرة البلاد خوفًا من تسليمه إلى الحكومة السوفيتية.

جرى عقد محاكم عام 1937 في الاتحاد السوفيتي لتروتسكي وأصدرت بحقه حكم الإعدام الغيابي، ووجِّهت إليه تهمة الخيانة العظمى، وتعرض لعدة محاولات اغتيال فاشلة، وفي أغسطس من عام 1940م نجحت إحدى المحاولات وجرى قتله بالفعل.