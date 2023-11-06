الروبوت المعلم نور يلفت الأنظار بمعرض النقل الذكي (صور وفيديو)

لفت الروبوت المعلم "نور" الأنظار بمعرض النقل الذكي والبنية التحتية TransMEA، حيث يقف أمام جناح الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لمشاهدة الروبوت الذي تم إعداده ليكون مدرسا للغة الإنجليزية بالأكاديمية.

صناعة محلية بالكامل

والروبوت نور صناعة محلية بالكامل شارك في بنائه العديد من مهندسي وأساتذة الأكاديمية وتم طباعه جسم الروبوت بالكامل من خلال الطابعة ثلاثية الابعاد وفى حال نجاح تجربته في التدريس يمكن تطويره وتعميم الفكرة خاصة انه مبرمج للتعرف على الوجوه وبالتالي يمكنه حصر الحضور من الطلاب ومن يتعامل معهم بشكل مستمر كما أنه مزود بسنسور يساعده على الحركة.

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وكان المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا 2023 Trans-MEA، شهد إقبالا مكثفا من الشباب وطلاب الجامعات الذين توافدوا لمعرض النقل الذكي للاطلاع على التقنيات الحديثة بالمعرض مثل المحاكيات والـVR والذكاء الاصطناعي وروبوتات المحادثة والهولوجرام.

ويضم معرض النقل الذكي ساحة للابتكار لعرض مشروعات وأفكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية والمدارس التكنولوجية.

كما يضم معرض النقل الذكي العديد من النماذج الخاصة بوسائل النقل يستطيع الزوار الاطلاع عليها.

- تشهد الساحة الخارجية لمعرض النقل الذكي كل مشروعات الجر الكهربائي ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة، وإتاحة تفقدها لزائري المعرض وتشمل:

-استعراض القطار الكهربائي الذكي السريع ديزيزو

- القطار الكهربائي الخفيف

-مونوريل شرق وغرب النيل

- الخط الثالث للمترو.

- العربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية "عربة قلاب – عربة غلال".

-مزلقان إلكتروني

-مفاتيح السكة الحديد

-الأتوبيس الترددي BRT

– أتوبيسات العاصمة

– تاكسي العاصمة

-لانش بحري تحيا مصر مصنوع من الفيبر جلاس.

-تم توفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد المعرض من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة، عبر توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وأرض مصر للمعارض، بالإضافة لربط محور المشير ببوابات المعرض بخدمة الأتوبيس الترددي.

- كما تم توفير أتوبيسات لنقل زائري المعرض من خارج القاهرة يوميًا وذلك من (الفيوم – بني سويف – الإسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الإسماعيلية – السويس – المنصورة – الزقازيق - فاقوس) حيث يتم تحرك الأتوبيسات باتجاه القاهرة في الساعة الثامنة صباحًا ويتم العودة في الساعة الخامسة عصرًا.

-جناح وزارة النقل يعرض العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها وأيضا التي تم افتتاحها بالتزامن مع المعرض مع عقد العديد من ورش العمل

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