وزير السياحة يعقد مؤتمرًا صحفيًا على هامش بورصة لندن الدولية

عقد مساء اليوم الإثنين، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار مؤتمرًا صحفيًا، حضره العديد من ممثلي كبرى وسائل الإعلام البريطانية والدولية من صحف ووكالات أنباء وقنوات تليفزيونية، وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM2023) في دورتها 44 التي انطلقت فعالياتها اليوم وتستمر حتى 8 نوفمبر الجاري.

كما حضر المؤتمر، السفير شريف كامل سفير مصر في لندن، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، ومحمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها، وممثلين عن السفارة المصرية في لندن.

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الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية

وبدأ المؤتمر بكلمة استهلالية إلى عمرو القاضي رحب خلالها بالحضور، كما قام بإلقاء نظرة عامة على المستجدات التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة ولاسيما السوق البريطاني، بالإضافة إلى طمأنة الحضور على استقرار الأوضاع في مصر.

كما قام بعرض بعض الأفلام الترويجية القصيرة (Testimonials) التي تم تصويرها مع عدد من السائحين من مختلف الجنسيات المتواجدين حاليًا بعدد من المقاصد السياحية المصرية والتي يتحدثون خلالها عن تجاربهم أثناء زيارتهم لهذه المقاصد، لافتًا إلى أن هذه الأفلام الترويجية تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وإرسالها لمنظمي الرحلات وشركات الطيران بما يساهم في الاستفادة منها في الترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة.

30% نمو في حركة السياحة الوافدة لمصر

وخلال المؤتمر الصحفي استعرض وزير السياحة والآثار أبرز المستجدات والتطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر ولا سيما جراء الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة جراء هذه الأحداث.

كما استعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وما هو جاري العمل عليه لتحقيق المستهدف من صناعة السياحة في مصر وهو تحقيق نمو سريع في صناعة السياحة يتراوح ما بين 25%- 30% سنويًا والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وتطرق الوزير خلال المؤتمر للحديث عن خطط وسياسات الوزارة للتعاون مع شركاء المهنة في الخارج من منظمي الرحلات وشركات الطيران وللترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر في الأسواق السياحية المستهدفة خلال الفترة القادمة، مستعرضًا حزم الحوافز التي تقدمها الوزارة وتتعاون فيها مع شركاء المهنة.

إجراءات الإصلاح التشريعي

وخلال المؤتمر استعراض أحمد عيسى جهود الوزارة للارتقاء بالدور الرقابي والاستعانة بكفاءات متخصصة في هذا المجال، كما استعراض إجراءات الإصلاح التشريعي مشيرًا إلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الذي صدر مؤخرًا، مؤكدًا على أهمية هذا القانون في تعزيز دور القطاع الخاص المحرك الأساسي لصناعة السياحة في مصر.

كما تحدث عن الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لإطلاق حزم تحفيزية لتشجيع الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما في مجال الغرف الفندقية، لافتًا إلى أن تحسين مناخ الاستثمار السياحي بمصر والعمل على زيادة الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة القادمة يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

وعن تحسين تجربة السائحين خلال زيارتهم للمواقع السياحية والأثرية بمصر من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم، أشار الوزير إلى أن هذا يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، مستعرضًا جهود الوزارة لتحسين تجربة السائحين في أهم المزارات السياحية والتي من بينها منطقة أهرامات الجيزة، مشيرًا إلى المخطط العام التنظيمي (Master Plan) لتطوير المنطقة من مطار سفنكس الدولي وحتى هرم سقارة وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

الارتقاء بمدينة القاهرة كمنتج سياحي قائم بذاته

كما قام بإلقاء الضوء على عدد من الافتتاحات الأثرية الجديدة وجهود تطوير البنية التحتية في القاهرة مما يساعد على الارتقاء بمدينة القاهرة كمنتج سياحي قائم بذاته، موجهًا الدعوة للسائحين البريطانيين لزيارة مصر ومشاهدة هذه التطورات الجديدة على أرض الواقع والاستمتاع بالتجربة السياحية الفريدة.

كما قام وزير السياحة والآثار بإلقاء الضوء على ما يتم من جهود للارتقاء بمطارات المقاصد السياحية المصرية والجهود المبذولة لزيادة عدد مقاعد الطيران الدولي والداخلي، لافتًا إلى أن العمل على زيادة مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني هو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

وفي نهاية المؤتمر أكد الوزير على أهمية صناعة السياحة بالنسبة للاقتصاد القومي المصري وتوفير آلاف من فرص العمل، كما قام بالرد على عدد من تساؤلات واستفسارات الحضور.