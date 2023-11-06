الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

نقل 4 مصابين فلسطينين لـ مستشفى الأورام ببرج العرب بالإسكندرية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

نقلت سيارات الإسعاف المصرية 4 مصابين فلسطينين إلى مستشفى الأورام ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية لتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.

 

نقل 4 مصابين فلسطينيين لمستشفى الأورام ببرج العرب بالإسكندرية 

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث "غزة".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، والذي بلغ عددهم 17 مصابا.

 

ولفت «عبدالغفار» إلى أن جميع  الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات، كما قام أطباء  الحجر الصحي في المعبر، بتوقيع الكشف الطبي على ١٦٦ من رعايا الدول الأجنبية، بينهم ٤٢ طفلا، تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.  
 

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وأكد «عبدالغفار» استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لاستقبال المصابين، وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرا إلى متابعة وزير الصحة والسكان، المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول، من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.

 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع "غزة"، والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.

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