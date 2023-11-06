الإثنين 06 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

لُقبت بـ"نجمة التعري" وعمر خيرت أول أزواجها، ومضات من مسيرة الفنانة جالا فهمي

جالا فهمي، فيتو
جالا فهمي، فيتو

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة جالا فهمي، فهي من مواليد السادس من  نوفمبر عام 1962، اشتهرت بأدوارها الجريئة والمتميزة، وقدمت بالسينما ما يقرب من 15 فيلما وشاركت في ثلاث مسلسلات للتليفزيون ومسرحيتين.

الفنانة جالا فهمي

وبالتزامن مع ذكرى ميلادها نستعرض ومضات من مسيرة الفنانة جالا فهمي:

تندرج جالا فهمي من أسرة فنية فهي ابنة المخرج أشرف فهمي، بدأت مسيرتها من داخل مبني  الإذاعة والتلفزيون ودخلت للوسط الفني  في سن مبكرة، حيث كانت لا تزال في الـ 12 من عمرها، ثم عادت للعمل كمذيعة لبرنامج إذاعي معنون بــ  «حكايات راوية وفكري»، ومنه إلى المشاركة بالشاشة الصغيرة وحققت النجاح في مجموعة الأفلام التي قدمتها  رفقة المخرج شريف شعبان.

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وخلال النصف الأول من حياتها عاشت بدولة تشيلي، ومن ثم انتقلت إلى اسبانيا حتى صارت تتحدث الإسبانية وانضمت إلى سلسلة اللغات التي تجيدها فكانت والدتها خريجة آداب قسم فرنسي و جدتها خريجة مدارس فرنسية وكانت لا تتحدث في البيت إلا بالفرنسية،  لذا فأصبحت  تتحدث الفرنسية أيضًا بطلاقة.. إضافةً إلى دراستها  آداب إنجليزي حتى أصبحت ثقافتها تتنوع ما بين العربية والإنجليزية  والفرنسية والإسبانية.. وهو ما كان يظهر جليًا باختياراتها الفنية وجرأة وتحرر أفكارها فلم تكن جالا فهمي صاحبة فكر صلب أو ثقافة شرقية فقط بل كانت أعمالها تشتمل على كثير من التحضر والتنوع.. 

أبرز أعمال الفنانة جالا فهمي


ولعل من أبرز أعمالها هو فيلم “جالا جالا” و“أول مرة تحب يا قلبي” و“كلام الليل” و“طأطأ وريكا وكاظم بيه”.. إضافة إلى عدة أعمال منها؛ بيتزا بيتزا، سمكة وأربع قروش، علاقات مشبوهة، الجينز، بنات في ورطة، الحب في طابا، قبضة الهلالي، كيد العوالم، إعدام قاضي، يوم مر ويوم حلو..


وشاركت بمسلسلات من أبرزها الوسية وليالي الحلمية وزمن الحب الضائع، وقدمت مسرحيتين الاولي  حملت اسم “ولعها شعللها” والثانية “كرنب زبادي”.

نجمة التعري

تعرضت الفنانة جالا فهمي لكثير من الانتقادات في نهاية التسعينيات وبداية الألفية، حيث كانت يتم وصفها ب بنجمة التعري عام 2000 وردت حينها في تصريحات صحفية وقالت: لا يوجد حرص مني على ارتداء ملابس ساخنة في كل أعمالي، لأن معنى هذا أنني أمثل بالملابس العارية وليس بموهبتي في التمثيل، وهذا غير صحيح وإنما أنا حريصة فقط على أن تكون الملابس مناسبة للشخصية التي أجسدها وللمواقف المختلفة التي تقع فيها، كما أنني لست الممثلة الوحيدة التي يهاجمونها بسبب الملابس، ولهذا لا أهتم كثيرًا بهذا الهجوم..

وظل لقب نجمة التعري يرافقها إلى أن أعلنت جالا فهمي أنها قطعت صلتها بالوسط الفني تمامًا، لكي تتفرغ للعبادة، وظهرت أقاويل في عام 2008 تشير إلى استقالة جالا فهمي من نقابة المهن التمثيلية نهائيا هو  مما عرض أفلامها السينمائية للتهميش والتجاهل، وعدم ظهور مسلسلها التلفزيوني كاميليا  إلى النور على حساب عرض مسلسل “الملك فاروق”..


وتزوجت جالا فهمي 4 مرات، كانت الأولى من الموسيقار المصري العالمي عمر خيرت  والد ابنها الوحيد.. ثُم تزوجت من شخص آخر خارج الوسط الفني، وبعدها من المخرج شريف شعبان، وأخيرًا من المنتج عمرو حجازي الذي أنتج لها فيلمها الشهير  جالا جالا.

و تُوفيت في 26 فبراير من عام 2022 ميلاديًا الموافق 25 رجب 1443 هجريًا، عن عمرٍ ناهز 59 عامًا.

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الإذاعة والتلفزيون اشرف فهمي المخرج أشرف فهمي الفنانة جالا فهمي المخرج شريف شعبان

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