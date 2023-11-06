ماجدة خير الله لـ بيومي فؤاد: بترقص بشكل مهين مفيش فنان محترم يعمل كده

قالت الناقدة ماجدة خيرالله، إن حديث الفنان بيومي فؤاد عقب انتهاء مسرحية زواج اصطناعي بالرياض، به إهانة للفن المصري بينما موقف "سلام" مشرف للغاية.

الناقدة ماجدة خير الله فى رسالة نارية لـ بيومي فؤاد

وتابعت ماجدة خير الله، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج تفاصيل، للإعلامية نهال طايل: "مفيش فنان في مصر من أيام ما اخترعوا الفن عمل التصرف ده على مرئ مسموع.. أنت عاوز تجامل الجمهور السعودي قول ألف شكر ليكم على حضوركم واستقبالكم وخلصنا..إيه الاسلوب اللي فيه رخص ده".

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وأوضحت ماجدة خير الله، أنها توقعت استمرار فعاليات موسم الرياض والمسألة شخصية وأصحاب الأمر يرون أنه لابد أن يستمر نشاطهم، وهناك نجوم شاركوا في تلك الفعاليات بكل كبرياء ولا مانع في ذلك ولكن الذي جعل الموقف سئ هو أسلوب بيومي فؤاد وتبرع بهذا الأسلوب المشين.

واختتمت ماجدة خير الله حديثها قائلة: "بيومي فؤاد بيقول إحنا بنقدم فن محترم.. وبعدين نلاقي فيديو ليه بيرقص بطنه.. إيه الفن المحترم اللي أنت قدمته!؟.. بيرقص بشكل مهين مفيش فنان محترم يعمل كده".

https://fb.watch/o8WRxibU0X/?mibextid=Nif5oz

وكانت علقت الناقدة ماجدة خير الله، صباح اليوم الإثنين، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على الأزمة الحالية بسبب تصريحات الفنان بيومي فؤاد بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ماجدة خير الله

وكتبت ماجدة خير الله قائلة: "الفنانين اللي كانوا مصفوفين خلف بيومي.. رأيهم إيه في اللي عمله واللي قاله؟ لو حد منهم له موقف محترم ومختلف ليه مايطلعش ويقول أن بيومي فؤاد لايمثلني".

وأضافت: "أما إذا كان كلهم موافقين على هذا الموقف المهين، يبقى عليه العوض في الفن المصري".

مسرحية زواج اصطناعي

وكان الفنان بيومي فؤاد قد قدم مؤخرا مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.

وسادت حالة من الجدل بعدما اعتذر الفنان محمد سلام عن عدم المشاركة فيها تضامنا مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من عدوان وقصف إسرائيلي غاشم على قطاع غزة.

ومسرحية زواج اصطناعي من بطولة بيومي فؤاد ومي عز الدين ومحمد أنور وسليمان عيد ومصطفى غريب.

وتناقش المسرحية الذكاء الاصطناعي ai.. وتدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي حول شخصية شروق وفاروق، اللذان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية، الذي يستخدم معهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي.



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