الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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اقتصاد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي اليوم، فيتو

استقر سعر الدينار الكويتي بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 7-11-2023، وفقًا للتحديث الأخير الصادر من البنك المركزي المصري.

 

وثبت سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند 99.87 جنيه للشراء، و100.32 جنيه للبيع، فيما شهد  الجنيه المصري ثباتًا أمام باقي العملات الأجنبية والعربية.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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سعر العملات الأجنبية والعربية اليوم، فيتو 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.31 جنيه للشراء، و38.48 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.35 جنيه للشراء، و34.50 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.60 جنيه للشراء، و20.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.06 جنيه للشراء، و20.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.73 جنيه للشراء، و82.10 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

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نائب محافظ البنك المركزي المصري يلتقي وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية

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البنك الدولي يتوقع تباطؤا حادا لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.67 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع.

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