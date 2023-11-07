الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

افتتاح ثلاثة معارض متنوعة في رحاب مركز الجزيرة للفنون

جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو

يفتتح د. وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية ثلاثة معارض فنية متنوعة بقاعات مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، غدًا الأربعاء 8 نوفمبر 2023 في تمام السابعة مساء.

وتأتي المعارض الثلاث تحت عناوين "خارج النفق" للفنان خالد زكي بقاعة أحمد صبري، معرض "ورد البنات" للفنانة سيدة خليل بقاعة راغب عياد، ومعرض "باهظ الثمن" للفنانة صفاء عطية بقاعة الحسين فوزي، وتستمر المعارض حتى 18  نوفمبر 2023.

 

قطاع الفنون التشكيلية

عن محتوى العرض قال د. وليد قانوش:" إطلالة جديدة وجريئة للفنان خالد زكي في معرضه "خارج النفق".. يطل علينا هذه المرة مصورًا خالصًا بعيدًا عن تجربته النحتية التي عرفناه من خلالها.. ليس سهلًا على المبدع أن يخوض مجالا جديدا بعدما أثبت ذاته في تخصص ما.. ولكن المتابع للفنان خالد زكي يدرك ما وراء هذه الإطلالة لما حصله من تشجيع واستحسان كبيرين من الأصدقاء الذين شاهدوا بدايات التجربة التصويرية لديه.. وعندي أجد ما يميز أعماله بصفة عامة النحتية ومؤخرا التصويرية أنها مرآة لروح الفنان مما زادني رغبة في إشباع هذا الشعور عندما أشاهدها في عرضٍ فردي يؤكد أن في كل مرحلة من مراحل الفن تُزال القيود رويدًا رويدًا وكأنه مخاض ذو طبيعة خاصة، فاللوحة البيضاء مثل الكتلة الصلبة كلاهما في عين الفنان كالجنين تمامًا مصيره أن يخرج للنور..".

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معرض ورد البنات

وأضاف (قانوش): " تلهو الفنانة سيدة خليل بالكتلة وكأنها طفلة صغيرة تمرح وتستمتع، حقيقة لأعمالها النحتية بصمة خاصة ومدهشة في التناغم بين الفن والمتعة والجمال.. أعمالها ليست صماء كلاسيكية إنما بالفعل وكأنها لعب جميلة خلقتها من بقايا ألعابها القديمة المرتبطة بوجدانها الأنثوي الرومانسي الشاعري.. تلونها برهافة وحس عفوي كما تزين البنات عرائسها فيرسمون عيون باستخدامهن مكحلة الأم، وبقلم الحمرة يرسمن فمها، وعندما تنتهي تحملها وتخرج مع أولاد الجيران للطبيعة للمرح والسعادة ومشاركة الأحاسيس..  أما الفنانة صفاء عطية فتُعد أحد الخزافين الشباب الذين لا يترددون في تجربة أشياء جديدة مع الحفاظ على القيمة الجوهرية للخزف.. وتعتبر ذلك فرصة لاكتساب أفكار جديدة وحلول تعبيرية قائمة على تحوير الأشكال بعيدًا عن المحاكاة المباشرة.. فالخزف لم يعد تلك الحرفة ذات الغرض الوظيفي وإنما بات فنًا كغرض جمالي له قيمه التشكيلية والتعبيرية ويعتمد على الحرية والطلاقة في تشكيلاته الفنية.. وإذا ما قلنا أن العمل الخزفي يتطلب الوقت والصبر ندرك مدى شغفها وسعيها الدؤوب لإيجاد موقع إبداعي متميز لنتاجها الفني يحمل مداخل تشكيلية جديدة تثري قيمة الملمسية والبصرية والجمالية".


وتفتتح المعارض  يوميًّا من الساعة 9 صباحًا: الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة

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الفنون التشكيلية باهظ الثمن راغب عياد قطاع الفنون التشكيلية وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية مركز الجزيرة للفنون

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