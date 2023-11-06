الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 07-11-2023 في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود  طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

 

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 7 - 11 -2023 بالبحيرة

حالة الطقس غدا الثلاثاء 7-11-2023 في مصر

طقس  القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم  على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

Advertisements


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 19 والعظمى 30


العاصمة الإدارية: الصغرى 20 والعظمى 30


6 أكتوبر: الصغرى 19 والعظمى 31


بنها: الصغرى 20 والعظمى  30


الإسكندرية: الصغرى 19 والعظمى 28


العلمين الجديدة: الصغرى 19 والعظمى 28


مطروح: الصغرى 19 والعظمى 27


سيوة: الصغرى 17   والعظمى 29


كاترين الصغرى 14 والعظمى 26


بورسعيد الصغرى 20 العظمى 28


الزقازيق: الصغرى 20  والعظمى 30


الإسماعيلية الصغرى 19 والعظمى  31


السويس: الصغرى 20 والعظمى 31


شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 35


الغردقة الصغرى 24 والعظمى 34


الفيوم: الصغرى 19 والعظمى 32


بني سويف الصغرى 19 والعظمى 32


المنيا: الصغرى 17 والعظمى 32


أسيوط الصغرى 18 والعظمى 33


سوهاج الصغرى  19 والعظمى 34


الأقصر الصغرى 21  والعظمى 37


أسوان: الصغرى 23 والعظمى 37


كيفية قياس درجات الحرارة في الظل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروط موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى:

١-وجود جهاز الترمومتر في صندوق خشبي ينفذ من خلاله الهواء

٢-لا يتأثر بالرياح

٣- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل  ولا يقيس درجة الحرارة التي يحس بها جلد الإنسان.

وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء في حيز هوائي غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل أخرى، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التي يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وأيضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الأنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة توقعات حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا الثلاثاء حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء

مواد متعلقة

أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

تصل لحد الضباب، الأرصاد تحذر من الشبورة على هذه الطرق غدا

الأرصاد تحذر: رعد وبرق في هذه المناطق

حالة الطقس غدا الثلاثاء 7-11-2023 في مصر

أمطار رعدية اليوم على هذه المناطق

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 6-11-2023 فى مصر

حالة الطقس اليوم الإثنين 06-11-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 06-11-2023 في مصر

الأكثر قراءة

3 أسباب لـ رفض أحمد فتوح حضور التحقيق في نادي الزمالك

فيتوريا يصدم الزمالك بشأن استبعاد فتوح وصبحي من منتخب مصر

ليبيا تعلن ترحيل 600 مصري من أراضيها

هل للشرف ثمن؟، رسالة غامضة من الفنان المعتزل توفيق عبد الحميد

ماجدة خير الله لـ بيومي فؤاد: بترقص بشكل مهين مفيش فنان محترم يعمل كده

ناقدة عن مسرحية زواج اصطناعي: "نحتاية" ومحدش شافها أو سمع عنها

اعتذار وندم، كواليس التحقيق مع محمد صبحي والزناري بعد عرضهما للبيع

لليوم الثالث، محافظة الإسكندرية تغلق الطريق الصحراوي والدولي صباحا

Advertisements

منوعات

المزيد

بمشاركة مصر للطيران، انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM

8 أعمال تعرض لأول مرة في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

الاتحاد السعودي يعلن رسميا تميمة كأس العالم للأندية (فيديو)

ندوة تثقيفية عن ظاهرة التنمر والابتزاز الإلكتروني للطفل بالبحيرة

المزيد

خدمات

المزيد

اليوان الصيني يحقق مكاسب على حساب الجنيه في تعاملات المساء اليوم

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الاثنين 6-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 6-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

من شاهبندر الفنانين لإلغاء المتابعة.. كيف تطورت علاقة محمد سلام وبيومي فؤاد؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل يحذر من أمر خطير نفعله في حياتنا ويخالف أوامر الله (فيديو)

21 موضعا يستجاب فيها الدعاء وهذه هي شروط الإجابة

تفسير حلم السجن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض خطير

المزيد
الجريدة الرسمية