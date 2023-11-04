وفد من نقابة المهندسين يشارك في تجهيز قافلة إغاثة دعمًا لفلسطين

شارك وفد من نقابة المهندسين برئاسة الدكتور المهندس هشام سعودي- وكيل النقابة، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام، والمهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد، في حملة دعم النقابة للأشقاء في غزة، حيث زار الوفد مخازن جمعية "مصر الخير"، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى لنقابة المهندسين في جلسته الطارئة والتي عقدت في 21 أكتوبر الماضي، وكان من بينها دعم الشعب الفلسطيني في غزة بقوافل إغاثة عينية مقدمة من مهندسي مصر.

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ضم الوفد عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، وبعض أعضاء الجمعية العمومية، وفريق من العاملين في النقابة العامة، وقد قام وفد النقابة بتعبئة المحتويات والمواد الغذائية، وذلك ضمن حملة تبرع النقابة، والتي ستشهد تعبئة خمس شاحنات، منها شاحنتان تحملان مواد غذائية، وشاحنتان تحملان ملابس شتوية وبطاطين، وشاحنة تحمل مستلزمات طبية.



وخلال الزيارة أكد الدكتور هشام سعودي، أن نقابة المهندسين المصرية والمنتسبين إليها يدعمون الأشقاء في غزة، مشددًا على أن المهندسين المصريين تحت مظلة نقابتهم يرفضون كل ما يقوم به الكيان الصهيوني تجاه الأشقاء من مذابح للنساء والأطفال والمدنيين العزل وهدم للمنازل والكنائس والمدارس والمستشفيات واستهداف رجال الإسعاف والحصار المطبق والذي يعد جريمة حرب واضحة لكل ذي بصر ويخالف كل الأعراف والقوانين الدولية.



تضامن نقابة المهندسين المصرية الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين

من جانبه أعلن المهندس محمود عرفات، عن تضامن نقابة المهندسين المصرية الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين فيما يواجهونه، جراء الجرائم والاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن النقابة قد خصصت حسابًا بنكيًّا لجمع التبرعات لصالح أهالي غزة، فضلًا عن تنسيق النقابة مع جمعية الهلال الأحمر المصري لتنظيم حملة للتبرع بالدم في كافة النقابات الفرعية ونواديها بمحافظات الجمهورية للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ومؤازرته في ظروفه العصيبة.



بدوره أكد المهندس الاستشاري محمد حموده، أن ما يحدث في قطاع غزة ضد الإنسانية، محييًا الشعب الفلسطيني لصموده في مواجهة هذا العدوان الغاشم، مضيفًا أن مصر دائمًا ما تقف بجوار الدول الشقيقة، وأن مصر من أوائل الدول التي وفرت كافة المساعدات وكافة أنواع الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي هذا الإطار تقوم نقابة المهندسين بدورها الإنساني لدعم ونصرة الأشقاء في قطاع غزة.

كما ندد أعضاء الوفد بالانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني والجرائم التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي أودت بحياة الآلاف منهم حتى الآن، فضلًا عن آلاف الإصابات الخطيرة.